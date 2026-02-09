La lluvia se amedrentó ante las Pantallas de Xinzo de Limia

Muchos limiaos se levantaron ayer con la mirada puesta en el cielo, preocupados por las intensas lluvias que anegan la comarca. Después de una noche de Corredoiro en la que las carpas municipales fueron las mejores aliadas de los entroideiros, la mañana del Domingo de Corredoiro parecía distinta: incluso el agua respetó la aparición de las soberanas de Xinzo.

Pese a que muchos ya se acercaron a la Plaza Mayor de la capital antelana antes de las 12,00 horas, fue en ese momento cuando empezaron, a cuentagotas, a aparecer las primeras Pantallas, anunciándose con su inconfundible sonido.

Su sonido y movimientos animan hasta a los más mayores. | Óscar Pinal

Las reinas de Xinzo disfrutaron de una mañana casi perfecta para su estreno: sin lluvia, poco aire y las calles aún mojadas. Cientos -si no miles- de visitantes se acercaron a ver la estampa, única en el mundo, y disfrutar de una mañana de Entroido en la capital de esta celebración.

El corte de la A-52 no impidió el Corredoiro. | Óscar Pinal

“Non hai problema ningún, o Entroido sigue adiante”, aclaraban los presentes, al ver como los camiones circulaban a escasos metros de las Pantallas. “O Entroido sen o rural non se pode entender”, espetó una Pantalla durante un descanso para airearse.

Poco a poco, el número de Pantallas fue in crescendo, hasta inundar las calles. Capas de todos los colores, miles de vexigas y el inconfundible sonido de sus cinturones acompañaron a los visitantes y locales, que también dieron rienda suelta a su imaginación con disfraces e imitaciones que superaban cualquier expectativa. Desde Estopa hasta gallinas confinadas, el repertorio de interpretaciones no dejó a nadie indiferente.

Un mar de Pantallas inundó las calles de Xinzo. | Óscar Pinal

Como no, la sesión estuvo acompañada por las actuaciones musicales de Sound Band y Armando Jarana, que desde las 12,00 hasta las 21,00 horas ofrecieron varios pases. Tras la indecisión de los últimos días por las condiciones climatológicas, finalmente la orquesta París de Noia ofreció su espectáculo para el deleite del respetable.