Sábado de Entroido en la provinicia

En Lobios vívese o Entroido coa alegría da tradición

DANZANTES

O bo tempo permitiu que os danzantes de Vilameá, Lobios, saísen a bailar como cada ano polo Entroido

Algúns traxes do Entroido de Lobios
Algúns traxes do Entroido de Lobios

O Entroido é unha celebración chea de sorpresas, e este ano non foi a excepción, sobre todo no que respecta ao clima. O bo tempo permitiu que os danzantes de Vilameá saísen a bailar como cada ano, e tamén se representaron diversas figuras mitolóxicas, aparecendo tamén máscaras e caretas que axudaron a revivir o espírito entroideiro da localidade. A tradición do enxebre fíxose evidente para lembrar o inxenio das lendas locais.

Os asistentes, animados polos gaiteiros e o ambiente musical, gozaron da xornada. Celebrouse o Entroido Vello e o Entroido Novo. Pero só foi posible facer o baile do Pau cas 10 fitas, con 5 parellas de danzantes. A desfavorable climatoloxía dos días anteriores impediu facer o material nin ensaiar o Baile dos Arcos nin o Baile das Palmas.

Danzantes ultimando os preparativos do baile.
Danzantes ultimando os preparativos do baile.

Con todo, o recortar algúns momentos non impediu que en Lobios vivísese plenamente a alegría entre todos os que participaron nesta cita. Persoas de todas as idades reuníronse para darlle vida a un dos momentos máis importantes da localidade no inverno, deixándose levar polas risas que caracterizan o Entroido.

Máscaras tradicionais.
Máscaras tradicionais.

Chocolatada final

O día avanzou sen que a choiva se asomase para arruinar a celebración. A xornada concluíu con chocolate con churros, aínda que algúns optaron por pechar o día continuando a celebración pola noite.

