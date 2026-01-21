Las mujeres lideran el inicio del Entroido de Viana do Bolo

El próximo sábado 31 de enero, las mujeres serán las auténticas protagonistas en Viana do Bolo con su Fulión Femenino. Matriarcas de la tradición, un centenar de vecinas del municipio recorrerán las calles con bombos, azadas y los característicos trajes de boteiras, dando inicio al ciclo festivo del Entroido en las Tierras del Bibei.La inici ativa celebra este año su décima edición, coincidiendo con la declaración del Entroido de Viana do Bolo como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Atrás queda aquel 2016, cuando un pequeño grupo de amigas tocaba por bares -como marca la tradición- para reivindicar el papel de la mujer en esta festividad. Hoy, el Fulión Femenino es casi una institución en el municipio, consolidándose como un referente del Entroido vianés.

Fulión femenino durante las primeras anualidades. | C.C.

Hace apenas medio siglo, las mujeres tenían prohibido participar en estas agrupaciones que recorrían las aldeas del concello. “Nin mulleres, nin nenos”, explican varias integrantes, recordando las estrictas normas de antaño. La aparición del Fulión Femenino supuso, por tanto, un cambio significativo y un paso hacia la visibilización de la mujer.

“O Fulión Femenino non é só unha tradición; é un símbolo de coraxe, identidade e pertenza, de amor polo noso entroido”, apuntan

A partir de las 12,00 horas, aproximadamente, pondrán rumbo a la Plaza Mayor desde el barrio de O Toural con su sonido ancestral. Una vez en este enclave, la Charanga BBB se encargará de animar la sesión vermú que precederá al gran festín gastronómico en el Restaurante a Nosa Casa. Una comida de confraternización en la que reinará, como no podía ser de otra forma, la androlla, producto por excelencia de Viana do Bolo.

Tras la comida, se retomará una nueva ronda de fulión que llevará a las participantes hasta el Cabo da Vila. Posteriormente, la fiesta continuará con la charanga entre las 21,00 y las 00,00 horas, y DJ Tariro, conocido en la zona por su habilidad para animar celebraciones, pondrá el punto final al que será considerado el “primer evento oficial” del Entroido. “É un orgullo empezar o noso Entroido”, explica Jesica Granja, una de las promotoras. Afirma además que este evento “crea un vínculo entre as mulleres da comarca”. Las rondas de fuliones continuarán por las aldeas y la capitalidad durante los siguientes días y el jueves 5, a las 00,00 horas se procederá a la “colga do lardeiro” en la Plaza Mayor.

“O Fulión Femenino non é só unha tradición; é un símbolo de coraxe, identidade e pertenza. Cada bombo, cada traxe de boteira e cada aixada que percorre as rúas reflicte a forza das mulleres que reivindican o seu lugar na historia do Entroido”, explican desde la organización. “É un acto de memoria e de comunidade, no que xeracións se unen para celebrar non só a festa, senón tamén a herdanza, a amizade e o espírito vivo dun pobo que se recoñece nas súas raíces”, añaden.