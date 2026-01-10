Los fuliones recorren las calles de Viana do Bolo durante la noche de apertura del Entroido, con bombos y aixadas como protagonistas.

¿Sabe usted que los fuliones ya han tomado las calles de Viana do Bolo? ¿Que según decían antaño, “unha vez pasado o Nadal xa se pode empezar”? ¿Que no han querido esperar y los bombos y las aixadas fueron protagonistas durante la noche de ayer? ¿Que además de tener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional, quizás también se consolide como el más duradero de la provincia?