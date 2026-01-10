¿Sabe usted que los fuliones ya han tomado las calles de Viana do Bolo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo según la tradición, "unha vez pasado o Nadal xa se pode empezar"
¿Sabe usted que los fuliones ya han tomado las calles de Viana do Bolo? ¿Que según decían antaño, “unha vez pasado o Nadal xa se pode empezar”? ¿Que no han querido esperar y los bombos y las aixadas fueron protagonistas durante la noche de ayer? ¿Que además de tener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional, quizás también se consolide como el más duradero de la provincia?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
GRAN AMBIENTE
El Pazo apunta a lleno esta tarde en el derbi