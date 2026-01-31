Las olas toman la Praza Maior en Xinzo en el domingo oleiro

Es el de Xinzo, declarado de Interés Turístico Internacional, el Entroido más largo de España y uno de los más extensos de Europa. Cinco domingos consecutivos, atrás quedó el Domingo Fareleiro, y por delante después del Domingo Oleiro quedan en cartera Domingo Corredoiro, Entroido y Piñata. En este ciclo festivo, el Domingo Oleiro ocupa un lugar destacado gracias a su carácter lúdico y su fuerte arraigo en la tradición local.

El origen de la celebración se sitúa en épocas en las que el agua corriente no existía en los hogares, con lo que los habitantes del municipio debían acudir a las fuentes a llenar sus olas de barro. Con el tiempo, aquellas que quedaban en desuso eran lanzadas en un juego de flirteo entre los jóvenes, que a menudo terminaba en noviazgos. Hoy, esta práctica se ha convertido en una fiesta popular en la que se forman pasillos humanos por los que se lanzan vasijas de barro hasta que acaban estrellándose contra el suelo.

Uno de los atractivos del Domingo Oleiro tiene que ver con la destreza que requiere el lanzamiento de las olas. Deben ser arrojadas con una trayectoria parabólica para facilitar su recepción sin causar daño. Además, algunas vasijas son rellenadas con agua, vino o pequeños objetos, lo que añade un componente extra de dificultad. La celebración culmina con cerca de medio millar de olas hechas totalmente añicos en el suelo y con los participantes completamente empapados.

Domingo oleiro en el entroido de Xinzo. | La Región

Durante las últimas décadas, la festividad ha experimentado ciertos cambios. Inicialmente era un juego reservado a los hombres, pero en la actualidad también las mujeres participan activamente. Además, el tamaño de las olas se ha reducido para facilitar su manipulación y se ha organizado una versión infantil para que los más pequeños puedan disfrutar de la tradición.

El Domingo Oleiro es el preludio del Domingo de Corredoiro, jornada en la que irrumpirán en las calles las icónicas Pantallas, personajes centrales del Entroido de Xinzo de Limia. Estas figuras, vestidas con camisas y calzones blancos, capa roja y una peculiar máscara con apariencia demoniaca, suponen el símbolo de la conmemoración. Con vejigas de cerdo hinchadas en sus manos, persiguen a aquellos que no están disfrazados para obligarles a invitar a una ronda de vino, perpetuando así una de las tradiciones más representativas de la celebración.

Un año atrás

Un año atrás, cientos de olas volaron en Xinzo bajo la atenta mirada del Meco y la visita vespertina de la lluvia, que no restó participantes ni ganas de fiesta a los asistentes al Domingo Oleiro. Se trata de un viaje al pasado al que se sumaron vecinos y visitantes, los cuales tomaron las calles ataviados con trajes de principios del siglo pasado.

Una exaltación tradicional llena de arte, destreza y compadreo que continuó después en los establecimientos localizados en el casco histórico, dejando tras de sí un rastro de olas que no llegaron a manos de nadie. Entre las risas y los cánticos, la fiesta continuó después en la propia Praza Maior, con cantareiras y pandereteiras, retrancas y, sobre todo, mucho humor.