Xinzo se convierte en una galería viva del Entroido

La Concellería de Cultura del Concello de Xinzo de Limia, en colaboración con la Asociación Cultural A Pantalla, viene de instalar esta semana diez paneles fotográficos en las calles del casco histórico y Barrio de Abaixo, el epicentro de la celebración, con el objetivo de poner en valor la memoria y el legado del Entroido limiao.

Esta intervención urbana pretende “honrar el legado heredado de nuestros antepasados y rendir un homenaje a las entroideiras, entroideiros y limiaos que hicieron de esta fiesta una seña de identidad, orgullo colectivo y continuidad cultural, manteniendo vivos los valores de la tradición, el respeto y el sentimiento”, afirman desde la Concellería.

incluyen una fotografía histórica acompañada de una cita de autores fundamentales para la cultura gallega

Cada uno de los paneles incluye una fotografía histórica acompañada de una breve cita de autores y autoras fundamentales de nuestra cultura, como Castelao, Otero Pedrayo, Marica Campo, Carlos Casares, Rodríguez Calvente o Vicente Risco, entre otros, reforzando el vínculo entre el Entroido y el acervo cultural gallego.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y la Asociación A Pantalla pretenden realizar un reconocimiento público y agradecido “a todas aquellas personas que disfrutaron, preservaron y transmitieron el Entroido de Xinzo de Limia, permitiendo que llegue hasta nosotros con la autenticidad que lo caracteriza”.

Los paneles fotográficos llegan a las calles de la capital antelana justo a tiempo para el ciclo de Entroido, ofreciendo a los miles de visitantes que estas jornadas recorren Xinzo una opción cultural complementaria. Este fin de semana, los asistentes al Colgamento do Meco y al Domingo de Fareleiro podrán enriquecerse, de primera mano, con esta galería en la calle.