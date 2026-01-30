CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Parada de Amoeiro combina tradición e gastronomía
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
A parroquia de Parada de Amoeiro, no concello de Amoeiro, volverá vivir entre os días 15 e 18 de febreiro a súa tradicional celebración do Entroido, unha festa moi arraigada na zona que combina música, percorridos polas aldeas, gastronomía e actos simbólicos que poñen o broche final ao ciclo festivo. O programa dará comezo o domingo 15 de febreiro cun percorrido polas aldeas de Amoeiro, acompañados pola charanga Tattoo. A saída das carrozas está prevista para as 9,00 horas dende o Cruce de Parada. Ao regreso ao punto de partida, a xornada continuará ca festa amenizada polo dúo Explosión.
O luns día 16 a celebración ampliarase a outros concellos da contorna. Dende Eirexa, a partir das 9,00 horas, realizarase un novo percorrido polas aldeas e Amoeiro, Cea e Maside, nesta ocasión acompañados pola Batukada Vilatuke. Ao remate do percorrido, a festa continuará coa verbena na que actuarán París de Noia e Markos Kintana.
O martes 17 será unha das xornadas centrais do Entroido en Parada de Amoeiro. Ás 11,00 horas terá lugar o desfile de carrozas pola parroquia coa música do Mariachi Mi Tierra. Xa pola tarde, ás 15,00 horas, celebrarase a tradicional comida popular, cun menú composto por empanada, carne ó caldeiro, patacas, chourizos, pan e café, cun prezo de 13 euros. A xornada completarase coa festa amenizada pola orquestra Miramar, na que tamén se realizará a entrega de premios.
O Entroido de Parada despedirase o mércores 18 de febreiro ás 20,00 horas coa celebración do Enterro da Sardiña e a Queima do Meco, actos que poñen fin á festa e que manteñen viva a tradición.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Parada de Amoeiro combina tradición e gastronomía
VISITA DO FULIÓN DE VILAR
O Entroido de Manzaneda regresa cun amplo programa
COLABORACIÓN CIUDADANA
Verín trabaja en el dispositivo para disfrutar de un Entroido “seguro y divertido”
MEMORIA COLECTIVA
Os populares poñen en valor a difusión do Entroido galego