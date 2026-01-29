Verín trabaja en el dispositivo para disfrutar de un Entroido “seguro y divertido”

La villa del Támega tiene ya puesta la mira en la celebración del Entroido local, apenas una semana antes de que arranque su celebración más emblemática el 5 de febrero de la semana próxima. El conocido como Xoves de Compadres dará el pistoletazo de salida. a nueve días de fiesta, repartidos en tres semanas, en los que se espera una gran afluencia de público.

En vísperas de su inicio, ayer tuvo lugar como cada año la junta de seguridad local con el fin de coordinar el dispositivo necesario para velar por el correcto discurrir de la fiesta, una reunión copresidida por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, y por el teniente de alcalde verinense, Diego Lourenzo.

“A Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil están organizados nun plan de especial eficacia para lograr un ano máis unhas festas seguras e divertidas”, explicó Santos, quien animó a la ciudadanía a disfrutar del Entroido “con responsabilidade e cumprindo as normas”.

En todo caso, el subdelegado también quiso apelar al civismo de vecinos y participantes en la celebración, con el fin de que todo discurra con normalidad: “O dispositivo está preparado e planificado para garantir o correcto desenvolvemento da programación, pero pedimos, como sempre, a colaboración cidadá”.

Otros cuerpos implicados

En la junta participaron asimismo los distintos cuerpos de seguridad implicados en este dispositivo especial del Entroido de Verín, entre los que se encontraba la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Alida Iglesias, y representantes de la Xunta, Guardia Civil, Policía Local de Verín y de la agrupación de Protección Civil local.