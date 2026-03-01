Un Peliqueiro completamente negro toma la Puerta del Sol de Madrid por un motivo que no te esperas

Una escena insólita sorprenió a quienes transitaban por la Puerta del Sol de Madrid: un Peliqueiro recorría el centro de la capital española entre turistas y curiosos. Sin embargo, algo rompía inmediatamente con la imagen tradicional del Entroido ourensano. El traje era completamente negro y, sobre él, destacaba un código QR cuya presencia generaba más preguntas que respuestas.

La acción formaba parte de “Va a salir un peliqueiro”, un proyecto del investigador y creador Álvaro Corral Cid, quien ahora ha recuperado aquellas imágenes de 2023 coincidiendo con el final del Entroido. El motivo del QR no era promocional ni anecdótico: conducía directamente a su Trabajo de Fin de Grado, “En torno a una arqueología del imaginario folclórico español: Representación y performatividad del traje regional gallego”.

El proyecto parte de la figura del Peliqueiro de Laza para reflexionar sobre cómo la indumentaria tradicional participa en la construcción de identidades colectivas en España. En palabras del autor, recuperadas junto a la publicación, la pieza vuelve como recuerdo para “combatir la resaca del Entroido” tres años después de su realización.

Un recuerdo que sorprende de nuevo por la gama de colores del traje, particularmente difernete a los que se pueden observar en Laza cada Entroido. En la publicación superior, Álvaro comparte cómo fue el laborioso proceso de creación del mismo, poniendo todavía más en valor uno de los trajes que más representan a la provincia.