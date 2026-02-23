Os Peliqueiros deron as últimas carreiras do ano

ENTROIDO EN LAZA

Finaliza o Entroido en Laza co Domingo de Piñata como última celebración

Os Peliqueiros pequenos e maiores, listos para a última carreira. | Xacobo Nóvoa

O Domingo de Piñata marca a fin do ciclo do Entroido en Laza. O son dos chocos soou o domingo á mañá por derradeira vez este ano nas rúas da vila lazana. Peliqueiros novos e maiores deron as últimas carreiras na Picota nun día solleiro. Agora o traxe e a careta descansará ata o 2027.

Os lazanos aproveitaron ata o final o seu Entroido. | Xacobo Nóvoa

Os peliqueiros fixeron de novo pasillo aos veciños á saída da misa. Entre carreiras e saúdos da veciñanza aos seus peliqueiros, tamén houbo tempo para que estes sacaran unha foto de familia nas escaleiras de acceso á igrexa parroquial.

