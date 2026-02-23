ENTROIDO EN LAZA
Os Peliqueiros deron as últimas carreiras do ano
ENTROIDO EN LAZA
O Domingo de Piñata marca a fin do ciclo do Entroido en Laza. O son dos chocos soou o domingo á mañá por derradeira vez este ano nas rúas da vila lazana. Peliqueiros novos e maiores deron as últimas carreiras na Picota nun día solleiro. Agora o traxe e a careta descansará ata o 2027.
Os peliqueiros fixeron de novo pasillo aos veciños á saída da misa. Entre carreiras e saúdos da veciñanza aos seus peliqueiros, tamén houbo tempo para que estes sacaran unha foto de familia nas escaleiras de acceso á igrexa parroquial.
