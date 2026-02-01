¿Sabe usted que estamos en pleno Entroido y son muchos los alcaldes que pisan el terreno y están en primera línea? ¿Que de esta guisa pillamos ayer a la regidora de Maceda, que no quiso perderse O Reinado, tradición recuperada en su localidad? ¿Y que, por si fuera poco, Uxía Oviedo lucía orgullosa un felo bordado en la chaqueta?