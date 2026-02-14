O porco ao espeto e Os Festicultores animan a tarde de chuvia en Verín

VENRES DO COMPADREO

Trala resaca colectiva, física e emocional, que sempre deixa o Xoves de Comadres, Verin puxo un punto e seguido ao ciclo entroideiro coa celebración do Venres de Compadreo

Como siga chovendo, os entroideiros quizais teñan que cruzar o Támega a nado.
Esta cita do Entroido da vila do Támega, que gaña adeptos cada ano, arrancou como de costume coa saída de dous carros do compadreo dende o barrio de San Lázaro. A carrada desenvolveuse baixo a choiva, o que non impediu que os verinenses se foran unindo ao ritmo d’Os Festicultores Troupe, que un ano máis puxeron a bailar a toda a vila coa súa forza escénica.

Os Festicultores animaron a festa dende San Lázaro.
A climatoloxía obrigou a que, tras chegar á rúa Irmáns Moreno, os carros deran volta cara a Praza García Barbón, onde tivo lugar baixo a carpa a degustación de viño e o tradicional porco ao espeto. Trala degustación, a velada continuou coa música e a troula ata altas horas da madrugada.

Dende onde queira que nos estea vendo, Superpiñeiro seguro que está a sorrir.
Pappaquino, gran actuación do sábado

O Entroido de Verín continúa este sábado con pasarrúas a cargo das charangas Jalácticos e Airiños do Cereixo. Ás 12,30 horas terá lugar unha sesión vermú na praza con Somoza Trío. De 17,00 a 22,00 será o turno do xa habitual circuito de charangas polas rúas da vila. En paralelo, a partir das 18,30 actuarán na praza o anfitrión Pappaquino, La Oca Band e Alkar.

