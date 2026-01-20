La “Rinchona”, figura única en los Entroidos de Galicia

La asociación cultural Sobradelo do Tangaraño recuperó hace más de una década la figura de los farrumecos, personajes traviesos que recorren las calles de la aldea de Sobradelo durante el Entroido. En esta ocasión, la asociación ha conseguido recuperar gracias a las aportaciones de la “memoria viva” de sus vecinos la Rinchona, la yegua del Entroido.

Teresa Quintas, Toño Cabillas, Toña Vázquez y Gelucha Estévez fueron los vecinos que gracias a su conocimiento y recuerdos se pudo recuperar la Rinchona. Este personaje típico del Entroido en Xunqueira llevaba sin aparecer desde los años 50 del siglo pasado, según apuntan desde la asociación: “a memoria viva recupérase grazas a xente que hoxe ten preto ou máis de 80 anos”.

El trabajo de documentación se inició hace más de dos años, explicó Xosé Manuel Seixas, el artífice de la materialización de la Rinchona. “É unha personaxe que os antropólogos crían que tiña que estar tamén en Galicia pero que se perdera co tempo”, apuntó Seixas, haciendo referencia a figuras parecidas desde León a Gales. “Foi unha alegría que aparecese e para máis en un sitio onde queda xente que pode falar dela, non só referencias nos libros”.

Estos vecinos recordaban tanto la apariencia física como el comportamiento de la Rinchona, devolviendola por completo a la vida: “A personalidade é algo moi importante nas figuras de cada Entroido e que as fai únicas”.

El nombre a esta yegua le viene dado de que “rincha as dentas”, apuntó Rochi Nóvoa. Este movimiento del la cabeza se consigue con un mecanismo que habilita que la calavera de caballo abra y cierre la boca, lo que le permite no solo morder, si no también levantar faldas y robar sombreros, llegando incluso a hacer la percusión durante las sesiones musicales improvisadas: “chegaban a saltarlle os dentes”.

Seixas explicó que después del trabajo de preparación del cráneo se elabora el mecanismo, para el que contó con la ayuda del luthier Ismael Vaz. La cuerda del artilugio está hecha de tripa, la misma que se emplea para varios instrumentos musicales por su resistencia. “A Rinchona xa leva a música posta”. Aunque la asociación se guarda numerosas sopresas para el día del estreno, si explicaron que el encargado de llevarla la carga en una composición horizontal, con el tronco encorvado para permitir el juego de la figura. La manta que cubre al portador y el dispositivo es otro de los elementos identitarios, variando de año e en año según quién la lleve.

“A Rinchona é un pouco fedella”, apuntó Rochi, “bastante parecido ao dos Farrumecos á hora de interactuar coa xente”. Especialmente, la Rinchona se ocupaba de meterse con las mujeres jóvenes en edad de casarse, y, según las memorias de varios vecinos, también robaba los tradicionales sombreros de paja, que se le iban añadiendo a la yegua.

Desde la asociación afirman que aún falta memoria por recuperar, ya que los Entroidos acostumbraban a tener normas: solo se podían disfrazar los hombres, solteros... “Non sabemos se o dereito de portar a Rinchona viña dado ou se sorteaba”, explicaron, “seguramente levala fose de orgullo”.

“A recuperación do Entroido debe de facerse con calidade e fidelidade sempre”

Tanto los miembros de la asociación como Xose Manuel Seixas hicieron hincapié en la importancia de que “a recuperación do Entroido debe de facerse con calidade e fidelidade sempre”, aclarando que “preparar o Entroido é unha parte fundamental do propio ritual”, que no solo se compone por los trajes tradicionales si no por la “maneira de xuntarse e relacionarse”.

“Hai que ter respeto ao Entroido de antes”, continuaron, “detrás hai moito traballo, meses de preparación para desfrutar unhas horas”. Así, refuerzan la importancia de que el relevo generacional mantenga estos valores, que según explicó el regidor, José Luis Gavilanes, “é digno de elexio o traballo que fan de forma desinteresada e recuperando cousas xenuinas da nosa terra”. A los que visiten Sobradelo el 24 de enero, la asociación les pide mantener la aldea limpia, aclarando que la comida que hay en las casas es para los Farrumecos y la Rinchona.