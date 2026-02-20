¿Sabe usted que la seguridad en el Entroido deja imágenes difíciles de olvidar? ¿Que estos autobuses cruzados en medio de las calles son la ocurrencia municipal para dirigir el tráfico en el centro de la capital? ¿Que los santos entroideiros trabajaron a destajo para velar por la seguridad e impedir que no hubiese incidentes? Y que los milagros, a veces, ocurren….