Un ourensano clava la actuación de Bad Bunny en la Superbowl y conquista el Entroido y las redes: tiene hasta extras
PLAZA DEL HIERRO
Un mago ourensano recrea la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl en plena Plaza del Hierro durante el Entroido.
El Entroido ourensano ha vuelto a demostrar que es sinónimo de ingenio, espectáculo y mucha retranca. Esta vez, el protagonista ha sido el mago y creador de contenido Pablo Estévez, quien sorprendió a vecinos y visitantes al recrear con una asombrosa fidelidad la actuación más mencionada en las últimas semanas: la de Bad Bunny en la Super Bowl en plena calle.
La escena tuvo lugar en la Plaza del Hierro, uno de los puntos neurálgicos del Entroido en la ciudad, con charangas y ambiente constante. Allí, en mitad de la noche, Estévez improvisó una pista de baile bajo los soportales. Sacó un altavoz, proyectó el vídeo original de la actuación sobre una manta blanca colocada entre los pilares y comenzó el espectáculo.
Con cambios de vestuario, coreografías ensayadas y un grupo de bailarinas que replicaban cada movimiento, el ourensano fue desgranando número a número la icónica actuación. Hasta contó con la aparición de varios extras disfrazados de arbustos.
La performance no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del Entroido. Los móviles no dejaron de grabar y, en cuestión de horas, el vídeo comenzó a circular por redes sociales, donde ya suma miles de reproducciones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ENTERRO DA SARDIÑA
Xinzo se vistió de luto para despedir a la sardina
ENTERRO DA SARDIÑA
Risas y llantos despiden el Entroido en Carballiño