Un ourensano clava la actuación de Bad Bunny en la Superbowl y conquista el Entroido y las redes: tiene hasta extras

El Entroido ourensano ha vuelto a demostrar que es sinónimo de ingenio, espectáculo y mucha retranca. Esta vez, el protagonista ha sido el mago y creador de contenido Pablo Estévez, quien sorprendió a vecinos y visitantes al recrear con una asombrosa fidelidad la actuación más mencionada en las últimas semanas: la de Bad Bunny en la Super Bowl en plena calle.

La escena tuvo lugar en la Plaza del Hierro, uno de los puntos neurálgicos del Entroido en la ciudad, con charangas y ambiente constante. Allí, en mitad de la noche, Estévez improvisó una pista de baile bajo los soportales. Sacó un altavoz, proyectó el vídeo original de la actuación sobre una manta blanca colocada entre los pilares y comenzó el espectáculo.

Con cambios de vestuario, coreografías ensayadas y un grupo de bailarinas que replicaban cada movimiento, el ourensano fue desgranando número a número la icónica actuación. Hasta contó con la aparición de varios extras disfrazados de arbustos.

La performance no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del Entroido. Los móviles no dejaron de grabar y, en cuestión de horas, el vídeo comenzó a circular por redes sociales, donde ya suma miles de reproducciones.