El Touro, el Xigante y el fulión regresan a O Bolo

El Touro y el Xigante de Celavente son los personajes tradicionales recuperados del Entroido de O Bolo. Este año volverán a salir, y también lo hará el fulión de Buxán, con la Mázcara que lo acompaña, tal y como dio a conocer el Concello.

Las actividades han sido concentradas para este viernes, 13 de febrero, y arrancarán a las 11:00 horas en el colegio público. El recinto escolar acogerá el Día de Disfraces, una fiesta en la que los alumnos recibirán la visita del Touro, el Xigante y las Mázcaras de Buxán.

Las figuras tradicionales del entroido bolés volverán a recorrer las calles de la localidad este viernes

Los actos principales darán comienzo a las 1:00 horas. A esa hora saldrá el fulión de Buxán del bar Murias, en la aldea de Cambela. Su partida coincidirá con la del Touro y el Xigante de Celavente, los cuales iniciarán su recorrido en otro núcleo bolés: el asador A Capilla, en Lentellais.

Todos ellos se reunirán, una hora después, en el polideportivo municipal de O Bolo. Aquí se darán cita el fulión de Buxán con el Touro y el Xigante de Celavente para, ya sobre las 21:00 horas, iniciar el pasacalles por el casco urbano de la localidad dando así por finalizadoas las actividades del Entroido de este año.