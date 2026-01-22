Xinzo de Limia cuenta con más efectivos para el Entroido

El Concello de Xinzo de Limia acogió ayer la junta del dispositivo de seguridad del Entroido, compuesto por la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, protección civil y la Cruz Roja que estuvo supervisado por el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. La junta de seguridad puso encima de la mesa las medidas para garantizar el normal desarrollo de las cinco semanas de fiesta.

El subdelegado animó a disfrutar del Entroido “con responsabilidade e cumprindo as normas”. “O dispositivo está preparado cun importante reforzo de persoal para garantir o correcto desenvolvemento da programación”, afirmó. Una de las principales medidas tratadas fue el control del aforo que se realizará el sábado 24 de enero, restringiendo el acceso a la Praza Carlos Casares desde las 21,00 horas y prohibiendo el acceso con objectos de vidrio.

El subdelegado presidió la Junta Local de Seguridad ordinaria del municipio, en la que participaron el alcalde, Amador Díaz; la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación, Alida Iglesias, y representantes de la Xunta de Galicia, la Guardia Civil y la Policía Local. Se analizó la evolución de las cifras de criminalidad registradas, datos por los que Eladio Santos felicitó a la Guardia Civil, ya que el porcentaje de resolución de casos en 2025 fue 11 puntos superior al año anterior, reduciendo también el número total de infracciones penales más del 5%.

Xinzo cuenta actualmente con 27 casos activos de VioGén de los 572 de la provincia, por lo que Santos advirtió que “non se pode baixar a garda na loita contra esta lacra, pois hai violencia contra as mulleres diariamente e é necesaria a implicación de todas as Administracións”.