A retranca volverá a protagonizar o Entroido co Festival da Canción

PARTICIPACIÓN VECIÑAL

O goberno local aposta por recuperar este volver celebrar o certame para poñer en valor a composición orixinal e a parodia festiva.

Carlos Gómez, Amador Díaz, Ricardo Sieiro e Isaac Gómez
Carlos Gómez, Amador Díaz, Ricardo Sieiro e Isaac Gómez | Xesús Fariñas

O Concello de Xinzo vén de anunciar a recuperación este ano o Festival da Canción Humorística do Entroido, unha novidade importante na programación oficial que ten como obxectivo revitalizar a participación veciñal e potenciar o enxeño e a sátira.

A principal novidade desta edición terá lugar o Sábado de Entroido, 14 de febreiro, ás 19,00 horas na Praza Maior. O goberno local aposta decididamente por recuperar este volver celebrar o certame para poñer en valor a composición orixinal e a parodia festiva.

O alcalde limiao, Amador Díaz, destacou a importancia histórica desta cita: “Recuperar o Festival da Canción Humorística é devolverlle ao noso Entroido unha das súas ferramentas máis poderosas: a retranca. Queremos que a veciñanza volva tomar a palabra na Praza Maior co enxeño e a música que sempre nos definiron como vila”.

1.000 euros en premios

Este concurso musical premiará aspectos como a estética, a posta en escena e, moi especialmente, o humor das letras, polo que se estableceron tamén tres premios de 500, 300 e 200 euros para os mellores clasificados. Os colectivos interesados, que deberán estar formados por entre cinco e 15 persoas, poderán formalizar a súa inscrición ata o día 9 de febreiro ás 20,00 horas mediante o formulario dispoñible na web (xinzo.gal)

