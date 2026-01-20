PARTICIPACIÓN VECIÑAL
A retranca volverá a protagonizar o Entroido co Festival da Canción
PARTICIPACIÓN VECIÑAL
O Concello de Xinzo vén de anunciar a recuperación este ano o Festival da Canción Humorística do Entroido, unha novidade importante na programación oficial que ten como obxectivo revitalizar a participación veciñal e potenciar o enxeño e a sátira.
A principal novidade desta edición terá lugar o Sábado de Entroido, 14 de febreiro, ás 19,00 horas na Praza Maior. O goberno local aposta decididamente por recuperar este volver celebrar o certame para poñer en valor a composición orixinal e a parodia festiva.
O alcalde limiao, Amador Díaz, destacou a importancia histórica desta cita: “Recuperar o Festival da Canción Humorística é devolverlle ao noso Entroido unha das súas ferramentas máis poderosas: a retranca. Queremos que a veciñanza volva tomar a palabra na Praza Maior co enxeño e a música que sempre nos definiron como vila”.
Este concurso musical premiará aspectos como a estética, a posta en escena e, moi especialmente, o humor das letras, polo que se estableceron tamén tres premios de 500, 300 e 200 euros para os mellores clasificados. Os colectivos interesados, que deberán estar formados por entre cinco e 15 persoas, poderán formalizar a súa inscrición ata o día 9 de febreiro ás 20,00 horas mediante o formulario dispoñible na web (xinzo.gal)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PARTICIPACIÓN VECIÑAL
A retranca volverá a protagonizar o Entroido co Festival da Canción
MASIFICACIÓN
Xinzo blinda el Petardazo con controles de aforo
TRADICIÓN, RESPECTO E SENTIMENTO
O concurso de fotos do Entroido veta expresamente o uso de IA
ATA O 10 DE FEBREIRO
3.000 euros en premios ás mellores carrozas e comparsas de Xinzo
Lo último
ACCIDENTE FERROVIARIO EN ADAMUZ
Un trozo de raíl en mal estado, posible causa del descarrilamiento del Iryo
LA OPINIÓN
Ese llega hasta donde se llega
TAL DÍA COMO HOY
Día presidencial