Xinzo de Limia puso punto final a un mes largo de “troula”

La capital antelana despidió a su querido Entroido con el Domingo de Piñata. Los límicos sacaron fuerzas para vivir una última troula, acompañados de la música de las charangas Pacharanga Sound y BCB durante todo el día. No fueron pocos los que acudieron a la llamada de la música para hacer de las calles el escenario del colofón de este Entroido.

Viva los 80 y el glam-rock, que suene Bowie. | José Paz

La Plaza Mayor también acogió la celebración de la Festa da Piñata, la primera parada programada de la cita, que se extendió hasta pasadas las 19,30 horas. Fue en ese momento cuando comenzó la entrega de premios del Desfile de Entroido 2026, que reconoció el trabajo y esfuerzo de los entroideiros que a pesar de los contratiempos lograron sacar adelante la celebración.