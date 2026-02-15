Xinzo de Limia recibe a sus reinas las Pantallas este domingo de Entroido

El inconfundible sonido de sus cinturones y vejigas anuncia su llegada: las Pantallas vuelven a Xinzo. Desde el pasado domingo de Corredoiro, las reinas la villa antelana se mantenían a la espera. Fue hoy este domingo la mañana cuando volvieron a las calles para imponer su ley.

Vigilantes, recorren la zona vieja y la Plaza Mayor, llenas de gente que disfruta de las charangas que acompañan en armonía el sonido de las Pantallas. El sol que presidió la jornada de este sábado dio paso a la lluvia y nubes que domingo protagonizan la cita.

Vermú, vino, caña o botellín son las elecciones más comunes entre los presentes. "Dormimos pouco e inda hai que coller o ritmo", confiesan. "Quedan moitos días, non podemos queimarnos", aclararon entre risas un grupo de entroideiros, caña en mano.

Un sinfín de disfraces ingeniosos vuelven este domingo a las calles de Xinzo, una de las mecas del humor y la sátira en estas fechas. Las espectaculares interpretaciones logran robar por momentos el protagonismo de las Pantallas, que, a regañadientes, comparten el foco.