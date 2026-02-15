Xinzo de Limia recibe a sus reinas las Pantallas este domingo de Entroido
PANTALLAS
Las pantallas se adueñaron de las calles de la capital del Entroido acompañadas por la lluvia
El inconfundible sonido de sus cinturones y vejigas anuncia su llegada: las Pantallas vuelven a Xinzo. Desde el pasado domingo de Corredoiro, las reinas la villa antelana se mantenían a la espera. Fue hoy este domingo la mañana cuando volvieron a las calles para imponer su ley.
Vigilantes, recorren la zona vieja y la Plaza Mayor, llenas de gente que disfruta de las charangas que acompañan en armonía el sonido de las Pantallas. El sol que presidió la jornada de este sábado dio paso a la lluvia y nubes que domingo protagonizan la cita.
Vermú, vino, caña o botellín son las elecciones más comunes entre los presentes. "Dormimos pouco e inda hai que coller o ritmo", confiesan. "Quedan moitos días, non podemos queimarnos", aclararon entre risas un grupo de entroideiros, caña en mano.
Un sinfín de disfraces ingeniosos vuelven este domingo a las calles de Xinzo, una de las mecas del humor y la sátira en estas fechas. Las espectaculares interpretaciones logran robar por momentos el protagonismo de las Pantallas, que, a regañadientes, comparten el foco.
