Xinzo resiste frente al viento y la lluvia

Las Pantallas atrapan a un limiense no disfrazado para hacerle pagar.

El Entroido de Xinzo sigue su curso celebrando el lunes de Entroido, una fecha que acostumbra a atraer a miles de visitantes para disfrutar de las Pantallas.

Este año la climatología adversa ha frenado a algunos, pero no a las soberanas de la villa. Decenas de Pantallas recorren la zona vieja y la Plaza Mayor, siempre vigilantes.

Los grupos de Pantallas cogen a los no disfrazados para que paguen una ronda de cortos o vinos. Martin, a sus 11 años, lleva varios años vistiendose de pantalla. Junto a su grupo, cantan cada vez que logran imponer su ley.

La carpa de la Plaza Mayor resguardó a la Duendeneta durante su actuación, atrayendo a la mayoría de los presentes al enclave.

Los vecinos reforzaban filas en bares y soportales, caña en mano, no estaba dispuestos a retroceder ante las amenazas del tiempo.