Xinzo resiste frente al viento y la lluvia
LUNES DE ENTROIDO
El clima poco afable que acompaña la mañana no amedrenta a las Pantallas
El Entroido de Xinzo sigue su curso celebrando el lunes de Entroido, una fecha que acostumbra a atraer a miles de visitantes para disfrutar de las Pantallas.
Este año la climatología adversa ha frenado a algunos, pero no a las soberanas de la villa. Decenas de Pantallas recorren la zona vieja y la Plaza Mayor, siempre vigilantes.
Los grupos de Pantallas cogen a los no disfrazados para que paguen una ronda de cortos o vinos. Martin, a sus 11 años, lleva varios años vistiendose de pantalla. Junto a su grupo, cantan cada vez que logran imponer su ley.
La carpa de la Plaza Mayor resguardó a la Duendeneta durante su actuación, atrayendo a la mayoría de los presentes al enclave.
Los vecinos reforzaban filas en bares y soportales, caña en mano, no estaba dispuestos a retroceder ante las amenazas del tiempo.
