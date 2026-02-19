ENTERRO DA SARDIÑA
Xinzo se vistió de luto para despedir a la sardina
"Ai miña bonita, ai miña preciosa”, lloraban las mujeres de Xinzo por su preciada sardina. El “Enterro da Sardiña” es una de las últimas fechas del calendario del Entroido de Xinzo, donde entre fuego y estruendos -y música, como no- se anuncia el final de este célebre evento.
La Agrupación Musical da Limia fueron los encargados de poner banda sonora a la velada. Cientos de limiaos se citaron en la carpa de la Plaza Mayor para refugiarse de la lluvia y despedirse de la sardina. Las fuertes precipitaciones que acompañaron la jornada obligaron a adelantar y reducir el entierro, que haciendo un último esfuerzo logró salir adelante.
“Que boquiña máis bonita, e ises olliños!”, aclamaban entre lloros los asistentes, conscientes de que esta tradición trae consigo un mal recuerdo: sólo queda una fecha para despedir al Entroido hasta el año que viene.
