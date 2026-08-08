Esgos al límite: el concello advierte que cortará el agua de forma "inmediata" a los que se pasen con el consumo

Cartel del Concello de Esgos en el que advierte sobre el uso del agua

Ante la grave escasez de agua que se está sufriendo en Esgos, se ha hecho necesaria la adopción por parte del concello de medidas inmediatas y contundentes para preservar el recurso y garantizar el servicio básico a la población.

Entre las restricciones aplicadas, queda totalmente prohibido el uso del agua de la traída para regar, baldear, lavar vehículos, llenar piscinas o realizar cualquier otro consumo que no sea estrictamente esencial.

Asimismo, se advierte de que aquellos vecinos que mantengan un consumo abusivo o indebido verán interrumpido su suministro de forma directa. Las autoridades apelan a la colaboración ciudadana, calificándola de imprescindible para garantizar el abastecimiento de toda la comunidad.