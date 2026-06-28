José Antonio Blanco toma el mando del PP de Esgos

El congreso del PP de Esgos eligió ayer como nuevo presidente del partido en el municipio a José Antonio Blanco Pérez. De esta forma, el actual regidor del Concello toma el relevo de Mario Rodríguez, quien estuvo 17 años al frente de la formación local y fue también el predecesor de Blanco en la alcaldía de Esgos.

El nuevo líder de los populares en Esgos agradeció a la militancia el apoyo y la confianza en su proyecto, que tiene como objetivo “conseguir o mellor para o concello”. Blanco confesó sentir una mezcla de ilusión y responsabilidad en esta nueva etapa y dejó claro que la política local tiene que estar “ao servizo das persoas”.

Sobre el rumbo a seguir, detalló que su proyecto busca ampliar las bases, sumar más militantes y que puedan presumir de un partido que “loita pola veciñanza, que escoita, recolle as inquedanzas e as transforma en realidades”. Además, tuvo unas palabras para su predecesor, a quien le reconoció el trabajo realizado y anunció que seguirá contando con él en la directiva local.

Precisamente, Mario Rodríguez también tomo la palabra en el congreso para agradecer el apoyo que le brindaron estos años -presidió la agrupación local desde 2009- y pidió seguir unidos, lo que definió como “clave para os 48 anos de goberno que levamos en Esgos”.

Por su parte, el líder provincial del PP, Luis Menor, destacó la capacidad de la formación popular para dar el relevo en cualquier agrupación con “personas comprometidas”. Además, resaltó la unidad como la clave para cualquier victoria electoral.