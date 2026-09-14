XUNTANZA VECIÑAL
Galería | Entroido en pleno mes de setembro nas rúas de Esgos
XUNTANZA VECIÑAL
Esgos converteuse este domingo nun gran epicentro cultural e social, fusionando a maxia das nosas raíces cun arraigado espírito de comunidade. A localidade viviu unha xornada dobremente festiva que encheu as súas rúas de actividade, cor e reencontros dende primeira hora da mañá.
Por unha banda, a Praza da Souteira vibrou coa agardada II Xuntanza de Entroido. Baixo a organización da Asociación Cultural-Etnográfica Felos e Madamas, a vila exhibiu con orgullo a enorme riqueza do entroido tradicional ourensán. O público asistente puido gozar nun mesmo espazo da singularidade dos Cabreiros de Muíños, o ritmo do Fulión de Viana do Bolo, os Follateiros de Lobios e as icónicas Pantallas de Xinzo.
Arroupados polos anfitrións locais, os Felos e Madamas, o evento consolidou o éxito augurado pola organización e cumpriu o seu gran propósito: celebrar en familia e preservar unha tradición innegociable.
Paralelamente, as prazas de Saa e do Afiador acolleron a IV edición do Mercadiño Veciñal de Segunda Man. Ao longo do día, ducias de curiosos buscaron darlle unha segunda vida a libros, mobles, roupa ou pequenos electrodomésticos. Tal e como defendían as súas promotoras, María Touza e Ángeles Rodríguez, a cita transcendeu o puramente económico para reivindicar a reutilización e afianzar a convivencia veciñal.
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