Tres heridos tras una colisión entre dos vehículos en Esgos

Punto kilométrico de la carretera en la que ocurrió el accidente.

Tres personas resultaron heridas en la tarde de este viernes, 16 de octubre, tras una aparatosa colisión entre dos vehículos en el punto kilométrico 14 de la OU-536 a su paso por la parroquia de Santa María de Vilar de Ordelles, en Esgos. El accidente ocurrió a las 14:52 horas de la tarde.

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Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Esgos y servicios de mantenimiento.