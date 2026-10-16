Tres heridos tras una colisión entre dos vehículos en Esgos

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La colisión entre dos turismos movilizó a un amplio dispositivo de emergencias en la OU-536 a su paso por Esgos

Punto kilométrico de la carretera en la que ocurrió el accidente.
Punto kilométrico de la carretera en la que ocurrió el accidente. | Google Maps

Tres personas resultaron heridas en la tarde de este viernes, 16 de octubre, tras una aparatosa colisión entre dos vehículos en el punto kilométrico 14 de la OU-536 a su paso por la parroquia de Santa María de Vilar de Ordelles, en Esgos. El accidente ocurrió a las 14:52 horas de la tarde.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Esgos y servicios de mantenimiento.

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