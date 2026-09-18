¿Sabe usted que el verano encara sus últimos días, y en algunos puntos de la provincia se ha hecho largo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la mella del verano en los embalses
¿Sabe usted que el verano encara sus últimos días, y en algunos puntos de la provincia se ha hecho largo? ¿Que la ausencia de lluvias ha hecho mella en los embalses? ¿Que preocupa, y con razón, el nivel de lugares como Albarellos, muy muy bajo? ¿Que los alcaldes siguen llamando a ser responsables con el consumo? ¿Que, tras Esgos, ha sido Boborás el último en dar la voz de alarma?
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