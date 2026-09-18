¿Sabe usted que el verano encara sus últimos días, y en algunos puntos de la provincia se ha hecho largo? ¿Que la ausencia de lluvias ha hecho mella en los embalses? ¿Que preocupa, y con razón, el nivel de lugares como Albarellos, muy muy bajo? ¿Que los alcaldes siguen llamando a ser responsables con el consumo? ¿Que, tras Esgos, ha sido Boborás el último en dar la voz de alarma?