Ángeles Vázquez, Conselleira de Medio Ambiente: “Construir un embalse tiene una gran afectación social y económica”

Ángeles Vázquez Mejuto (Melide, 1972) es conselleira de Medio Ambiente desde 2018, y antes lo fue de Medio Rural y, antes, alcaldesa de Melide durante otros cuatro años en mayoría absoluta. En agosto encendió la polémica al hablar de la posibilidad de construir alguna presa, en vista del tamaño reducido de los actuales. Mantiene que hay que darle una vuelta a la construcción de nuevos embalses en Galicia, pero que primero urge “tapar” las pérdidas de las redes, que llegarían al 28 por ciento de todo el agua. Su departamento es también responsable de la gestión de los ríos.

Pregunta. ¿Estamos condenados a repetir el mismo debate cada verano, sobre la necesidad de ampliar o construir nuevos embalses ante las reiteradas alertas de sequía?

Respuesta. El debate surge en esta época de verano, donde toca hablar de sequía. Lo importante es todo el trabajo para que los ciudadanos sufran lo menos posible las consecuencias de todo esto, y eso pese a ser -el actual- el verano más cálido y seco y con mayor evaporación de los últimos 70 años. Pese a ello, nuestro sistema, que estamos evaluando, hizo posible que los cortes de agua fueran mínimos.

P. ¿Embalses nuevos sí o no?

R. Hay que hablar de ellos con total normalidad, pero primero, tenemos margen de mejora con las canalizaciones: perdemos el 28 por ciento del agua potable, es muchísimo. En segundo lugar, ahondamos en la gestión de las aguas subterráneas, que pueden ser una opción, y después, en paralelo, intercomunicar las infraestructuras que tenemos disponibles. Finalmente, toca ver si tenemos que una presa que debe ser más grande o no. En Vigo se concluyó en el estudio realizado en 2022 con los datos que nos trasladaban del consumo los concellos que no era necesario otro embalse, incluso como en el caso de Baiona, muy pequeño. Con Zamáns y Eiras, y las interconexiones entre ellos sería suficiente para los 400.000 habitantes del área. Eso no quiere decir que sigamos ahondando: levamos un plan al Consello para momentos como este, en que fue, repito el verano más cálido y seco de los últimos años.

P. ¿Entonces, se descarta construir un nuevo embalse en Vigo?

R. Se descartó en el estudio realizado en 2022. Ahora se está actualizando el registro y viendo si es real el consumo estimado y cuando se concluya, en 2027, con 60 personas trabajando en el informe, entonces tendremos una foto más real y fija de dónde tenemos que ir y dónde podemos ahondar, ya se exploraron otros ámbitos.

P. En ese estudio de 2022 se planteaba como una posibilidad el trasvase de agua del Miño para situaciones de urgencia.

R. Hay que sentarse y hacer la valoración pertinente porque en este caso no es competencia de Agua de Galicia, sino de la Confederación Hidrográfica, no es algo supramuncipal, sino de otro ámbito.

P. ¿Por qué es tan difícil plantear y construir un embalse? Parece misión imposible.

R. Porque hay una afectación ambiental y social, y además está la orografía de Galicia, que es complicada. Y por otro lado, hay que estudiar las características del suelo y a eso tenemos que añadir otros factores como la gran dispersión de la población, con 30.000 núcleos, la mitad de todos los de España.

P. Pero lo cierto es que ahora el ciclo de lluvias es distinto, más en invierno, menos en verano.

R. Hay que valorar todos los condicionantes. Vamos a ver si la situación sigue y se ve que en Galicia la temperatura se incrementa: hubo una variable de 2,3 grados este verano sobre la media. Está lloviendo lo mismo, pero de distinta forma; por tanto, se concentra en pocos meses y luego hay largas temporadas de sequía y los ríos dan hasta donde dan. Habrá que valorar si hay que embalsar ese agua que acaba en el mar. Tiene que ser un estudio serio y riguroso y que la política quede a un lado y sea una cuestión de los técnicos, tanto los de casa como de la universidad y en las grandes empresas.

P. Los datos dicen que Cíes va muy bien este año.

R. Han ido ya 281.230 personas, el 75 por ciento de todos los visitantes del Parque Nacional. Son las cifras de otros años, en la misma línea. Ir al parque tiene que tener garantías de cupos, que se cumplen, y ambientales que también se cumplen. Este año hubo 1.200 personas atendidas por varias causas en Cíes y de éstas, 35 fueron urgentes. Es cierto que tenemos un equipo fantástico de enfermeras en Cíes y Ons y les quiero dar las gracias. Todo funciona muy bien con el personal sanitario, pero también cuando se realizan evacuaciones en helicóptero, guardacostas y otras embarcaciones. El operativo sigue hasta el 30 de septiembre.

P. ¿Maneja alguna idea de hacer cambios en la gestión del Parque?

R. Cuando las cosas funcionan hay que dejarlas. Si tuviera que destacar el trabajo y la coordinación con las distintas entidades y consellerías, solo puedo darles un 10.

P. El Lagares presenta problemas de desbordamiento, ¿Qué van a hacer?

R. El trabajo es continuo, en verano por la sequía, en invierno por las inundaciones. Augas de Galicia tiene un plan de inundaciones con un trabajo hecho de inspección de las áreas y necesitamos la colaboración de Vigo. Se está intentando técnicamente, tenemos 2,5 millones de reserva. Espero que nos dejemos de vociferar y de confrontar y nos pongamos a trabajar porque esperamos una respuesta antes de las inundaciones del Lagares y no buscar culpas después. Hay disponibilidad por la Xunta, plan y zona delimitada, pero hace falta la colaboración del Concello.