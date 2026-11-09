Más de 1.100 migrantes llegan a Canarias en once cayucos durante el fin de semana

Un total de 1.158 migrantes han llegado a Canarias a bordo de once cayucos durante este fin de semana, en una sucesión de rescates que ha movilizado a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil. La mayoría de las embarcaciones fueron localizadas en aguas próximas a El Hierro, aunque también se registraron llegadas a Tenerife y Lanzarote.

Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y el 112 de Canarias, el sábado 7 de noviembre fue la jornada con mayor número de llegadas, con unos 797 migrantes a bordo de siete embarcaciones. El domingo 8 se produjeron otros cuatro rescates, con unas 361 personas.

La última intervención tuvo lugar a última hora del domingo, cuando Salvamento Marítimo rescató a 75 personas en aguas próximas a Tenerife y las trasladó al muelle de Los Cristianos.

Tres cayucos rescatados el domingo cerca de El Hierro

Durante las primeras horas del domingo, los equipos de emergencia intervinieron para auxiliar a 286 migrantes que viajaban en tres embarcaciones próximas a El Hierro. La salvamar Acrux escoltó hasta el puerto de La Estaca un cayuco con más de un centenar de personas. Por su parte, la salvamar Diphda fue movilizada después de que se avistara otra embarcación a una milla de La Restinga, con unos 80 ocupantes de origen subsahariano.

En una tercera intervención, la salvamar Acrux rescató a 106 migrantes, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que desembarcaron en el puerto de La Restinga.

Casi 800 llegadas durante el sábado

La jornada del sábado concentró el mayor número de operaciones. Una de las embarcaciones fue localizada cerca de Lanzarote, con 133 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cinco menores, que fueron trasladadas al puerto de Arrecife. En aguas próximas a El Hierro, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo coordinaron la asistencia a dos cayucos con 44 y 68 ocupantes, respectivamente, localizados a unos 20 kilómetros de La Restinga.

Posteriormente, fueron rescatadas otras tres embarcaciones con 67, 106 y 164 migrantes, que también desembarcaron en el puerto herreño. La última intervención del sábado se produjo durante la noche, cuando la salvamar Diphda escoltó un cayuco con 215 personas, entre ellas diez mujeres y cuatro menores, localizado a unos 16,6 kilómetros de La Restinga. Las operaciones desarrolladas durante el fin de semana reflejan una elevada concentración de llegadas en la isla de El Hierro, que recibió la mayor parte de las embarcaciones localizadas en aguas del archipiélago.