Las frases de la comparecencia de Sánchez ante la corrupción:: "Jamás conocí, ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas que hoy están bajo investigación judicial"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Pleno del Congreso de los Diputados en una sesión de alta tensión política para dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y del Ejecutivo. Durante su intervención, ha tratado de enmarcar estos escándalos como hechos aislados, ha defendido la actuación de su partido ante las investigaciones judiciales y ha rechazado la existencia de una corrupción estructural. Asimismo, ha insistido en su confianza en la Justicia, ha reivindicado la gestión de su Gobierno y ha cargado contra lo que considera una estrategia de desgaste político basada en la difusión de informaciones falsas y la mezcla interesada de distintos casos.

A continuación, las principales ideas y declaraciones de su intervención en 10 frases.

Corrupción y percepción pública

“Detrás de este cúmulo de titulares, filtraciones y especulaciones hay tres cuestiones de naturaleza y escala diferentes que determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para crear una sensación de corrupción generalizada que no existe”.

“Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia e hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP”.

“No vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo”.

Actuación ante los casos investigados

“Jamás conocí, ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas que hoy están bajo investigación judicial”.

“El PSOE no se ha financiado irregularmente, al contrario, son otros los que se han aprovechado de sus recursos”.

“Cuando se descubrieron estos hechos, pedí disculpas, expulsamos a los investigados, comparecí ante sus señorías y pusimos al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado toda la información requerida”.

Justicia, instituciones y caso Zapatero

“Nadie puede sacar aún conclusiones sobre Zapatero… al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra y la respuesta es clara: no lo hubo, ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo”.

“Yo voy a confiar en la justicia de mi país a pesar de que haya actuaciones que me cuesta mucho comprender. Porque la inmensa mayoría de los jueces hacen un trabajo modélico”.

Familia, acusaciones y “patrón de acoso”

“Los casos contra mi esposa y contra mi hermano se construyeron sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo que se articula en tres fases: difusión de informaciones falsas, presentación de denuncias por parte de organizaciones de ultraderecha y apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados”.

Mensaje político final y confrontación con la oposición