Casi 2.000 incidentes en Valencia por la DANA Adam: rescates, acumulaciones de agua y daños

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España)

La DANA Adam que ha azotado durante varios días la Comunitat Valenciana ha dejado un total de 1.876 incidentes en la autonomía: 1.259 en Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, según ha informado el 112.

En concreto, los 1.876 son los incidentes que ha gestionado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) desde las 13.57 horas del día 17 hasta las 7 horas de este martes.

Los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759; Jávea, con 146; Gandia, con 112; Alicante, con 88; Dénia, con 86; y Pego, con 78, han concretado las mismas fuentes.

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, daños materiales en inmuebles y vía pública, incidencias en la red viaria e incidencias en suministros básicos.