Casi 2.000 incidentes en Valencia por la DANA Adam: rescates, acumulaciones de agua y daños
CASI 1.000 EN OLIVA
El paso de la DANA Adam deja 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana gestionados por el 112, con Oliva (759), Jávea (146) y Gandia (112) como los municipios más castigados por rescates, inundaciones y cortes de suministros
La DANA Adam que ha azotado durante varios días la Comunitat Valenciana ha dejado un total de 1.876 incidentes en la autonomía: 1.259 en Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, según ha informado el 112.
En concreto, los 1.876 son los incidentes que ha gestionado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) desde las 13.57 horas del día 17 hasta las 7 horas de este martes.
Los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759; Jávea, con 146; Gandia, con 112; Alicante, con 88; Dénia, con 86; y Pego, con 78, han concretado las mismas fuentes.
Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, daños materiales en inmuebles y vía pública, incidencias en la red viaria e incidencias en suministros básicos.
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