Galería | Calles anegadas y lluvias torrenciales: el paso de la DANA por el Mediterráneo

Las lluvias torrenciales han dejado imágenes impactantes en distintos puntos del Mediterráneo, donde vecinos y equipos de emergencia trabajan para hacer frente a las inundaciones y a los daños provocados por el temporal.

El Mediterráneo se enfrenta al paso de la DANA, que ha dejado calles anegadas, inundaciones y restos de los destrozos provocados por las intensas lluvias en distintos puntos de Málaga, Ibiza, Valencia y Alicante. El temporal azota el litoral este y sur de España, con imágenes que muestran las consecuencias de las precipitaciones.

La Aemet ha activado avisos meteorológicos, rojos y amarillos, en distintas zonas ante la evolución del episodio. Mientras tanto, vecinos y equipos de emergencia trabajan para achicar el agua, retirar el barro y recuperar la normalidad. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la precaución y seguir las indicaciones oficiales mientras persista el riesgo.