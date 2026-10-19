Galería | Calles anegadas y lluvias torrenciales: el paso de la DANA por el Mediterráneo
Galería | Calles anegadas y lluvias torrenciales: el paso de la DANA por el Mediterráneo | Europa Press

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BARRO Y DESTROZOS

Las lluvias torrenciales han dejado imágenes impactantes en distintos puntos del Mediterráneo, donde vecinos y equipos de emergencia trabajan para hacer frente a las inundaciones y a los daños provocados por el temporal.

La Región
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Publicado: 19 oct 2026 - 14:15 Actualizado: 19 oct 2026 - 14:21

El Mediterráneo se enfrenta al paso de la DANA, que ha dejado calles anegadas, inundaciones y restos de los destrozos provocados por las intensas lluvias en distintos puntos de Málaga, Ibiza, Valencia y Alicante. El temporal azota el litoral este y sur de España, con imágenes que muestran las consecuencias de las precipitaciones.

La Aemet ha activado avisos meteorológicos, rojos y amarillos, en distintas zonas ante la evolución del episodio. Mientras tanto, vecinos y equipos de emergencia trabajan para achicar el agua, retirar el barro y recuperar la normalidad. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la precaución y seguir las indicaciones oficiales mientras persista el riesgo.

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1/11 El agua de la Dana arrastró sillas y mobiliario de los chiringuitos malagueños a la orilla de la playa. | Europa Press
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2/11 Vecinos de Almería ayudan a retirar los restos que quedaron en una carreteras tras el paso de la Dana. | Europa Press
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3/11 Dos mujeres de Protección Civil retiran restos de árboles caídos en Málaga. | Europa Press
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4/11 Un malagueño camina sobre el borde del muro para evitar el charco de agua en el paseo marítimo. | Europa Press
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5/11 Los invernaderos almerienses también se vieron afectados por el paso de la Dana durante el fin de semana. | Europa Press
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6/11 La UME presente en las localidades afectadas ayudando a retirar el agua estancada en las viviendas. | Europa Press
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7/11 Los bomberos en Mallorca tuvieron que emplearse para rescatar a algunas personas afectadas. | Europa Press
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8/11 Dos vecinos de Valencia observan el potente torrente que discurré por sus calles. | Europa Press
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9/11 Las calles de Olivas afectadas por el gran paso de la Dana. | Europa Press
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10/11 Ibiza también fue muy afectada por el paso de la Dana Adam durante el fin de semana. | Europa Press
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11/11 Camiones cisternas empleados al máximo para retirar el agua acumulada en la Comunidad Valenciana. | Europa Press

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