Manifestantes sostienen una pancarta con lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" durante una manifestación organizada por Mujeres Caballas.

Más de 2.000 personas se manifestaron este sábado en Ceuta para reclamar una respuesta de España y de las instituciones europeas ante la situación fronteriza que atraviesa la ciudad autónoma. Bajo el lema "Esta frontera también es europea", los participantes exigieron que se respete la integridad territorial de Ceuta, Melilla y Canarias y reclamaron mayor protección institucional.

La movilización, convocada por la asociación ciudadana Mujeres Caballas, partió a las 12:00 horas desde las Murallas Reales y recorrió varias calles hasta llegar a la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, donde se leyó un manifiesto. La marcha reunió a miles de personas, algunas llegadas desde otros puntos de España, como Granada, Sevilla y Málaga.

Durante el recorrido se pudieron ver banderas de Ceuta, Melilla, Canarias y España. Los asistentes corearon consignas como "Un caballa nunca se rinde", "Ceuta unida jamás será vencida", "Europa escucha, Ceuta está en la lucha" y "Menos promesas, más soluciones". También reclamaron que se garanticen los derechos de los residentes en la ciudad.

Cuatro meses después de la crisis fronteriza

La asociación Mujeres Caballas impulsó la convocatoria para denunciar la situación que, a su juicio, atraviesa Ceuta desde la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio. La entidad, constituida a raíz de aquella crisis fronteriza, también organizó la manifestación celebrada en Madrid el pasado 25 de octubre.

Una de las organizadoras, Elisabeth Muñoz, enfermera, expresó su satisfacción por la respuesta ciudadana y aseguró que el objetivo es que "toda España tiene que saber que España está con Ceuta y que un caballa nunca se rinde".

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La protesta contó con la participación del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y de varios miembros del Gobierno ceutí, además de representantes políticos y candidatos de PP y Vox a las próximas elecciones generales.

Vivas reclama soluciones para Ceuta

Tras participar en la marcha, Juan Jesús Vivas calificó de «tremendamente doloroso» que, cuatro meses después de la crisis, el control de la frontera ceutí siga, según sus palabras, en manos de Marruecos y no de España y Europa.

El presidente aseguró que la ciudad continúa esperando soluciones y denunció que no se han adoptado las medidas que considera necesarias. Entre las demandas que planteó figuran el retorno de todas las personas que llegaron durante la entrada masiva, recuperar el control fronterizo y poner en marcha medidas para la reconstrucción de Ceuta.

Vivas también reprochó la actuación de Marruecos durante aquella crisis y sostuvo que el país vecino decidió cuántas personas entraban y hasta qué hora.