La Policía Nacional ha detectado posibles "conexiones" a través de "perfiles de enlace" entre dinamizadores de la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado julio y agentes del país vecino, ya que estos perfiles "almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia".

Así se desprende de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que "se ha detectado un patrón que se repite, identificando vínculos a través de perfiles de enlace, entre determinados números monitorizados y miembros de los Cuerpos de Seguridad y Servicios de Inteligencia marroquíes".

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Sobre las "conexiones a través de perfiles de enlace", la Policía explica: "Estas conexiones indirectas de interés se han localizado al detectar que contactos directos de administradores y dinamizadores almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos".

"La localización de estos contactos se realiza principalmente a partir de los nombres o alias con los que determinadas personas aparecen guardadas en agendas de terceros", incide.

Así, el CENIF concluye que "esos contactos directos de los administradores y dinamizadores podrían actuar como perfiles de enlace o incluso como personas interpuestas con integrantes de la estructura de seguridad e inteligencia de Marruecos", lo que posibilitaría "un canal de comunicación que supone un refuerzo del grado de anonimato que, en un escalón más oculto, operaría "detrás" de la estructura digital visible".

En concreto, "se han examinado los contactos de los usuarios catalogados como administradores y dinamizadores" de los grupos de WhatsApp recogidos en informes anteriores, lo que "ha permitido localizar 97 conexiones con números de teléfono que pudieran pertenecer" a estos agentes marroquíes.

Para identificar a los usuarios de esos 97 números de teléfono e intentar confirmar su pertenencia a los Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos, "los datos obtenidos se han contrastado en fuentes abiertas, incluyendo la base de datos del grupo "hacktivista" Jabaroot", explica.

"Fruto de estas comprobaciones, en 49 ocasiones se ha obtenido información sobre la posible identidad personal de miembros de las estructuras de seguridad e inteligencia de Marruecos", indica.

Dificultar la trazabilidad

Este método para enlazar los mencionados perfiles con los agentes de seguridad permite, según el CENIF, "dificultar la trazabilidad hacia perfiles vinculados con estructuras institucionales o de seguridad, operando como una barrera o pantalla de seguridad al interponerse entre estos y los teléfonos investigados".

"La presencia de estos nexos entre usuarios en todos y cada uno de los casos detectados, así como esta compartimentación en la difusión del mensaje, incide en la problemática de identificación de responsables y refuerza el esquema de autoría difusa que sobrevuela sobre lo ocurrido", explica la Policía. Para los investigadores, esta metodología "resulta poco habitual en usuarios convencionales".

El hecho de tener "agendas concurrentes" con números de teléfono usados por miembros de fuerzas de seguridad es "inusual" y responde, según la Policía, a dos hipótesis: por un lado, a la "pertenencia de los propios perfiles de enlace a esas estructuras de seguridad" y, por otro, a "la posibilidad de que se trate de personas que trabajen para ellos o estén en contacto con ellos".

A ello se suma "el uso recurrente de caracteres latinos y la terminología en francés como registro de referencia de las agendas", que constituye "un indicador complementario de vinculación con entornos administrativos, formativos o profesionales cualificados" que "apuntan en dirección contraria a la de la percepción del fenómeno como algo espontáneo y no planificado".

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Entre los cuerpos de seguridad del país vecino detectados en estas conexiones destacan mandos de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), servicios de inteligencia, unidades de la Gendarmería Real, efectivos de seguridad de palacios reales y salas de coordinación y unidades de Tráfico, según los investigadores.

Los investigadores establecen una relación entre la actividad de 19 grupos de WhatsApp y "la entrada efectiva de algunos de sus miembros en Ceuta". "Esta conexión vincula directamente la fase previa de difusión y coordinación digital con la materialización de los hechos sobre el terreno", concluyen.