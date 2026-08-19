Más de 2.200 hectáreas arden en el fuego de Pinofranqueado

El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) superó las 2.200 hectáreas quemadas, principalmente de pinar. Así, en su extinción trabajaron ayer 244 efectivos y 24 medios aéreos, un dispositivo en el que participan la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aporta dos batallones, la Diputación de Cáceres, el Servicio de Prevención y Extinción de Castilla y León (Infocyl), Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

En concreto, durante el día trabajaron en la zona 27 unidades de bomberos forestales (15 terrestres y 12 helitransportadas), 24 medios aéreos (16 helicópteros y ocho aviones anfibios), seis unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción. En total, 244 efectivos, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, que decidió mantener la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) ante un fuego que ha obligado evacuar a unas 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes.

Así se determinó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la que asistió a las 15:00 horas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. La dirección del Plan Infocaex, que recae sobre el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, también acordó mantener el nivel dos de peligrosidad del Plan Infoex, informó en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

Dar de comer al ganado

La dirección del Infocaex autorizó igualmente, como ya hizo tras la reunión del Cecopi de la mañana, la organización de convoyes dirigidos por la Guardia Civil para que vecinos evacuados puedan regresar temporalmente a sus fincas para dar de comer al ganado. Como parte del dispositivo para garantizar la atención sanitaria a los evacuados, el SES dispone de una unidad medicalizada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) -instalado en la sede de la cooperativa Apihurdes (Pinofranqueado)- que se moviliza para prestar atención sanitaria si es necesaria.

Además, mantiene operativa su red más próxima de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) para facilitar a los evacuados la medicación que precisan y de la que algunos no pueden disponer al haberla dejado en sus domicilios.

La declaración de los niveles 2 tanto de Infoex como de Infocaex (en una escala de cero a tres) responde a la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma. El incendio forestal de Pinofranqueado comenzó a las 14:35 horas de este martes, a las 14:50 se declaró el nivel 1 y a las 16,30 el nivel 2. Fueron desalojadas las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

La presidenta María Guardiola apunta a que ha sido provocado En cuanto al origen del incendio, preguntada por los medios, la presidenta extremeña, María Guardiola, apeló a la prudencia, aunque recordó que, tal y como ya había informado la Junta, “todo apunta a que ha sido un incendio provocado”. “Yo creo que lo más conveniente es que seamos prudentes con esto. El vicepresidente ya lo ha dicho, todo apunta a que ha sido un incendio provocado, pero ahora que no tengamos las certezas, pues yo creo que tenemos que ser prudentes y dejar trabajar a la policía, que se sigan las líneas de investigación que correspondan”, dijo. En todo caso, Guardiola pidió a todos los ciudadanos que obedezcan las recomendaciones e indicaciones que se vayan dando, y que estén atentos a la información sobre el incendio que se vaya difundiendo por canales oficiales. “Hemos tenido problemas con gente que estaba en sus casas y no quería salir del Cerezal. Ha tenido que ir guardia civil con equipos de psicólogos y trabajadores sociales, algunas han accedido pero sigue habiendo gente poniendo en riesgo su vida”, explicó. “Pedimos por favor que las recomendaciones, que lo único que estamos intentando es protegerles a ellos y proteger sus bienes, que hay profesionales que están trabajando mucho y bien y que tienen que por favor obedecer a estas recomendaciones”, insistió. Preguntada sobre si en su visita ayer a Caminomorisco a evacuados podría haberse producido algún momento de cierto nerviosismo, María Guardiola señaló que no han dejado de ser momentos normales para la situación.

El alcalde de Berrocal pedirá la declaración de zona catastrófica El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, anunció que el Ayuntamiento celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario en el que los siete miembros de la corporación municipal solicitarán de manera unánime la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -lo que se conoce popularmente como zona catastrófica- tras el devastador incendio originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla -con 33.000 hectáreas quemadas- y que ha afectado severamente a Berrocal. En una entrevista concedida tras poder regresar la población al casco urbano, Romero dijo, ante el futuro incierto de la localidad, que “el verdadero drama de Berrocal empieza ahora”. El regidor berrocaleño expresó asimismo el alivio de los vecinos por encontrarse en sus casas, pero remarcó la magnitud de la tragedia.