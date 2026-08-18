Gráficos | Quemadas 254.730 hectáreas en España en lo que va de año

España registró un total de 254.730 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2026, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Se trata de la primera vez desde que arrancó la campaña de incendios forestales de este año que la superficie forestal afectada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra de hectáreas quemadas era de 295.580.

Gráficos con los datos de los incnedios forestales en España. | Porcentual

En base al avance facilitado por las comunidades autónomas (CCAA), complementado con información del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (Effis) de Copernicus, Transición Ecológica informó de que se contabilizaron 6.685 siniestros este año, de los que 4.382 fueron conatos, es decir, que sólo afectaron a una hectárea.

Además, se registraron 42 grandes incendios forestales, aquellos cuya superficie forestal quemada supera las 500 hectáreas. Estos acumulan 223.872,57 hectáreas de superficie forestal afectada. Del conjunto de la superficie afectada, 127.025,78 hectáreas corresponden a superficie arbolada; 115.237,39, a vegetación leñosa no arbolada, y 12.466,49, a vegetación herbácea.

De acuerdo con los datos proporcionados por Miteco, es el primer año del decenio que la superficie arbolada supera a la suma de las superficies no arboladas. En comparación, el año pasado, la cifra de hectáreas quemadas a 17 de agosto era de 295.580, es decir, un 13,9% más que el lunes 17. Además, se habían registrado 55 grandes incendios forestales en el mismo periodo. En total, 2025 finalizó con 393.079 hectáreas quemadas en España, la peor cifra desde 1994.

Agosto de 2025

La oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, indicó que aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, "no se puede bajar la guardia". "Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución", recalcó la titular del Miteco, quien incidió en el arranque "muy temprano" de los incendios este verano.

"Julio fue terrible y en las últimas semanas hemos sufrido incendios con una extensión nunca vista en nuestra historia reciente. Es el caso de Burgohondo (Ávila) o Niebla (Huelva)", añadió Aagesen.

Transición Ecológica indicó que sus aeronaves acumularon 8.753 horas de vuelo, un 78% más que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra se situaba en las 4.912 horas realizadas.