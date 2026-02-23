España pide extremar las precauciones en México tras la muerte de "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades españolas han pedido a sus nacionales en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos entre el país latinoamericano y Estados Unidos, en particular los de los estados de Tamaulipas y Baja California, ante la oleada de disturbios desatada este domingo tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", ha indicado la Embajada de España en México en su cuenta de X.

La legación diplomática ha señalado que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en el país latinoamericano mientras permanece en contacto "con los españoles afectados", lo que ha extendido a los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que permanecerá cerrado este lunes, 23 de febrero, "como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región".

Gobiernos de otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ecuador ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en México, a quienes han emplazado a refugiarse, limitar sus movimientos y atender a las orientaciones de las autoridades locales.

Estos avisos llegan en una jornada de disturbios, incluida la entrada en la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, donde un grupo de individuos armados ha irrumpido y liberado a un número indeterminado de presos, considerados de alta peligrosidad. En la misma localidad se han registrado además varios tiroteos, así como incendios de vehículos y comercios, por lo que el Ayuntamiento ha instado a la población a permanecer en sus casas y al comercio "no abrir operaciones hasta nuevo aviso priorizando la de sus colaboradores y clientes".

25 detenciones en los disturbios tras la muerte

El Gobierno del estado mexicano de Jalisco ha anunciado la detención de 25 personas en el marco de los disturbios desatados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

El Ejecutivo estatal ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que once de estas personas han sido arrestadas por su supuesta participación en hechos violentos y las 14 restantes por presuntos actos de saqueo o rapiña.

Por otra parte, ha anunciado que se están reactivando, de manera paulatina, algunas de las rutas de transporte público, suspendidas ante los disturbios, si bien ha asegurado que el 100% de la red estará en funcionamiento "en las próximas horas".

Con todo, las autoridades han decidido mantener la suspensión de clases durante la jornada de este lunes en todos los niveles educativos, incluido el universitario, así como de las citas para la vacunación en los centros de salud. Los servicios de urgencia y la atención médica, sin embargo, continuarán funcionando al menos este domingo.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde un grupo de hombres armados ha irrumpido en una cárcel que alberga a reos de elevada peligrosidad facilitando la fuga de un número indeterminado de presos, ha visto canceladas las operaciones internacionales y la "mayoría" de las nacionales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha indicado que este lunes las oficinas de la Administración trabajarán "con normalidad", alegando que "debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles".

Poco antes, en un vídeo difundido en su cuenta de X, ha señalado que "el código rojo continúa" activo, para "coordinar el trabajo" de todos los organismos de seguridad y emergencia en una jornada que ha calificado de "compleja".

"Mi compromiso es claro, seguir trabajando de una manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su Gabinete de Seguridad Federal. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del Estado y el área metropolitana", ha apuntado en un discurso dirigido a los ciudadanos.

Lemus ha querido valorar la "determinación, apertura y disposición" del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; del secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla; y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para emprender un operativo cuyo "objetivo principal ha sido salvaguardar la seguridad de las personas" en Jalisco.

El gobernador ha extendido su reconocimiento a los funcionarios de seguridad, sanidad y protección civil por su labor en un día "excepcional" y a la sociedad, que "ante la incertidumbre de las primeras horas, actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios".

Mientras, ha pedido unidad a los dirigentes de los 125 municipios de Jalisco "para enfrentar esta alta responsabilidad", asegurando que "en momentos de adversidad, la unidad y la solidaridad harán la diferencia por nuestro país y nuestro estado".