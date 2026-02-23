Adrián Barbón encabezará una misión empresarial a México en abril

El presidente del Principado, Adrián Barbón, viajará a México el próximo mes de abril, al frente de una misión empresarial integrada por representantes del tejido económico asturiano. Su estreno oficial en América como jefe del Ejecutivo autonómico tendrá como objetivo abrir nuevas oportunidades comerciales y encontrarse con diáspora, que espera su visita desde que fue proclamado presidente.

El viaje no es ajeno, tampoco, a la estrategia turística del Ejecutivo autonómico.Al contrario. Ya durante la celebración de Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, adelantó que México se situaba como objetivo prioritario para Asturias, dejando entrever la relevancia institucional que adquiriría este mercado y de la que se podía inferir la futura presencia del presidente.

En el marco de la mesa redonda ‘Asturias y México: lazos históricos que impulsan el turismo del siglo XXI’, celebrada en el estand asturiano en Fitur, Llamedo puso en valor el potencial del turismo mexicano y la inversión en promoción para atraer a ese mercado. “Hay una historia común, efectivamente somos un destino que es atractivo, puede ser atractivo para los mexicanos; cuando nos conocen, se enamoran y repiten”, afirmó.

La delegación que encabezará Barbón, y que prevée viajar entre el 20 y 26 de abril, no solo pretende consolidar vínculos empresariales y explorar nichos de mercado y actividades orientadas al intercambio económico. La visita incluirá encuentros con la diáspora —que llevaba tiempo reclamando la presencia del presidente en el país—y hacia la que Barbón ha expresado su reconocimiento y cercanía en numerosas ocasiones.

Son varios los ejemplos: desde la celebración del Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), al inicio de la legislatura en Asturias, el incremento del presupusto en materia de Emigración, la puesta en marcha de programas dirigidos a emigración asturiana y el retorno, o la reciente celebración del Congreso Mundial de Asturianía celebrado en Villaviciosa tras más de dos décadas sin convocarse, o el anuncio de que en este 2026 volverá a celebrarse.

Está previsto que durante su estancia en México, Barbón participará en el ‘Festival Señardá’, impulsado por empresarios asturmexicanos como homenaje a la memoria y al presente compartido entre Asturias y México, en un viaje que combinará economía, cultura y diplomacia institucional para reforzar la presencia del Principado al otro lado del Atlántico.

La visita a México de Barbón, coindirá con la nueva campaña de promoción turística en la que trabaja el Gobierno asturiano, y con la que se pretende abrir mercados más allá del ámbito europeo en un contexto internacional. Una estrategia que, añadió, se desarrollará “mano a mano” con la universidad, los empresarios y los medios de comunicación.