Ábalos declara en el Supremo en la recta final del juicio por el “caso mascarillas”

FASE DECISIVA

El exministro de Transportes José Luis Ábalos responde ante el Tribunal Supremo a las acusaciones de Aldama sobre una trama de comisiones ilegales en plena recta final del juicio

El exministro Jose Luis Ábalos durante una audiencia preliminar en el Tribunal Supremo en febrero.
El exministro Jose Luis Ábalos durante una audiencia preliminar en el Tribunal Supremo en febrero. | Europa Press

El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos entra este lunes en su fase decisiva con su declaración ante el Tribunal Supremo, tras semanas de sesiones maratonianas. El exdirigente socialista, que afronta una petición de 24 años de prisión, responderá a las acusaciones del empresario Víctor de Aldama sobre el cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos comparece después de las declaraciones de su exasesor Koldo García y del propio Aldama, quienes han dibujado una presunta trama de corrupción. Según el comisionista, el exministro ocupaba un papel clave en una supuesta organización que habría recibido entre 3,5 y 4 millones de euros en mordidas, destinadas incluso —según su versión— a financiar al PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres acusados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos al frente del Ministerio y favorecer adjudicaciones públicas a cambio de beneficios económicos. En su escrito, el ministerio público describe una estructura con “ánimo de enriquecimiento” y reparto de funciones, en la que Koldo actuaba como hombre de confianza y enlace operativo.

Durante el juicio, Koldo García reconoció haber recibido dinero en efectivo que calificó como “totalmente legal”, aunque negó haber cobrado comisiones mensuales de Aldama. Por su parte, el empresario aseguró que el entramado tenía una jerarquía definida e implicó incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situándolo en la cúspide de la supuesta organización, acusaciones que el Ejecutivo rechaza.

La declaración de Ábalos, prevista durante toda la jornada, será clave para cerrar la fase de interrogatorios. Tras ella, el juicio quedará pendiente de la prueba documental y de los informes finales, antes de quedar visto para sentencia en los próximos días.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats