Aldama reconoce que llamaban a Sánchez "el uno" y que a Ábalos, "el jefe",le pagó "señoritas para que se relajase"

El empresario y presunto conseguidor del "caso Koldo", Víctor de Aldama, ha relatado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el uno” y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos “el jefe”.

Aldama ha dado detalles de su cercanía con Koldo García como que en una ocasión, estando en México, le llegó a decir: "Hay que organizar algo al jefe para que se relaje". Al pedirle más detalles, el exasesor le aclaró, según ha dicho: "Hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?".

El empresario ha añadido que estaban en "una especie de restaurante" y que "habló con gente de México". "Se traen unas señoritas y quedan con el señor Ábalos, esa es la primera vez que Koldo a mí me pide señoritas y es la primera vez y la única en la que yo pago esas señoritas".

“Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe, pero como una cuestión de respeto, es el ministro, es el jefe, no por nada que hubiéramos organizado; como al presidente le llamábamos el uno, es decir, es el presidente”, ha apuntado Aldama en respuesta a las preguntas de la Fiscalía.

Aldama ha relatado el interés de Koldo García para que conociera al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE en Madrid de la candidatura de Pepu Hernández a la Alcaldía de la capital en el Teatro de La Latina, a pesar de sus reticencias porque no era militante socialista.

“Yo le pregunto cuando salimos: ¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?, y me dice: "Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí’”, ha indicado.

En este sentido, ha añadido que Koldo García le dijo a continuación sobre Pedro Sánchez: “Él me debe mucho y él sabe por qué”. Aldama ha comentado que le “sorprendió la cercanía de los dos”, entre el entonces asesor de Ábalos y el jefe del Ejecutivo.

Koldo le presentó a Ábalos porque estaban "un poco verdes"

Aldama ha relatado que Koldo García le contactó porque estaban un "poco verdes" al llegar a Transportes tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa y les interesaban sus contactos con México. "Estaban un poco verdes cuando habían llegado al Ministerio con más presupuesto de España, una cartera importante, un sitio que para ellos era nuevo", ha asegurado Aldama este miércoles sobre sus primeros contactos con Koldo y Ábalos después de junio de 2018.

Aldama ha indicado que al entonces ministro y a Koldo les "interesaba mucho" Sudamérica, porque "Ábalos controlaba mucho parece ser Colombia por anteriores actividades: Querían desarrollar más convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas expandiesen más en Sudamérica".

Dicho eso, ha declarado que trasladó que tenía contactos tanto en México como en Ecuador y Venezuela, y que se reunió con Koldo y Ábalos en el Mininisterio con México como prioridad, ya que era lo que más les interesaba "para empezar a colaborar". "En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro. Me lo presenta en el Ministerio y me lo presenta en su despacho", ha asegurado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Para Aldama pide 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.