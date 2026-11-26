El exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por el caso mascarillas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. El importe de las contrataciones cuestionadas supera los 133 millones de euros.

En el escrito, Ábalos sostiene que durante los meses posteriores a la declaración del estado de alarma se produjo una presunta "relajación negligente" de los controles sobre la contratación pública por parte de los responsables de la Administración madrileña.

Según el exministro, el análisis de las adjudicaciones revela posibles deficiencias en la selección de empresas, la justificación de los contratos y la utilización de los fondos públicos. Estas afirmaciones forman parte de su denuncia y no constituyen irregularidades acreditadas judicialmente.

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Contratos por más de 133 millones de euros bajo sospecha

Ábalos cuestiona la eficiencia de las adjudicaciones realizadas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria y señala que el valor conjunto de los contratos analizados supera los 133 millones de euros. A esta cantidad, añade, habría que incorporar los costes de transporte y distribución de los suministros, que no estarían incluidos en el importe inicial.

El exministro sostiene que una parte de esos fondos públicos no se habría utilizado de manera óptima y plantea dudas sobre la conveniencia de las adjudicaciones.

En concreto, cuestiona si los contratos, "adjudicados con una rapidez que limitó la competencia", representaron la opción más eficiente para atender las necesidades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Empresas sin experiencia sanitaria y sociedades recién constituidas

Una de las principales objeciones recogidas en la denuncia se refiere al perfil de las empresas que recibieron los contratos. Ábalos señala que algunas adjudicatarias no tenían experiencia previa en la comercialización de material sanitario ni una actividad empresarial relacionada con el suministro de equipos de protección. También destaca que buena parte de las compañías contratadas eran microempresas y que algunas habían sido constituidas poco antes de recibir las adjudicaciones.

A su juicio, estas circunstancias generan dudas sobre su capacidad para afrontar operaciones de suministro de gran magnitud en un contexto de emergencia.

El exministro añade que determinadas empresas experimentaron importantes incrementos de facturación durante el año en el que recibieron los contratos, sin que, según sostiene, existiese una justificación suficiente de su capacidad para asumir esos encargos.