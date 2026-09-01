Anticorrupción rechaza la nulidad del caso mascarillas que piden Ábalos y Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que rechace las peticiones de nulidad presentadas por José Luis Ábalos y Koldo García contra la sentencia que los condenó, respectivamente, a 24 y 19 años de prisión por el caso mascarillas. En un escrito, el fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene que los recursos “necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio”. A su juicio, las defensas buscan que la Sala reconsidere cuestiones que ya fueron desestimadas de forma motivada en la propia sentencia.

En la misma línea se ha pronunciado la acusación popular ejercida por el PP, que también pide la desestimación íntegra de ambos incidentes al considerar que la sentencia es plenamente conforme a derecho y no vulnera derechos fundamentales de los condenados. El tercer condenado en la causa, el empresario Víctor de Aldama, se opone igualmente a las peticiones de Ábalos y Koldo.

Ábalos, que permanece en prisión provisional junto a Koldo desde noviembre de 2025, había solicitado al Supremo la nulidad de la sentencia dictada en junio, la suspensión de la condena y su puesta en libertad, alegando que el tribunal se basó en “corroboraciones inexistentes”. Este trámite es, en la práctica, un paso obligado antes de poder recurrir al Tribunal Constitucional.

El juicio de las mascarillas, centrado en las adjudicaciones de material sanitario del Ministerio de Transportes durante la pandemia, es solo una pieza del denominado caso Koldo, que continúa abierto en la Audiencia Nacional. Allí se investigan otras adjudicaciones de material sanitario, presuntos amaños en obra pública y, bajo secreto de sumario desde octubre de 2025, una posible financiación irregular del PSOE, a partir de un informe de la UCO que apuntaba a un descuadre entre el dinero entregado por el partido a Ábalos y Koldo y los gastos justificados.

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Esa rama de la investigación ha terminado por enlazar con Santos Cerdán, extesorero orgánico del PSOE, imputado por el Supremo por presunto cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, y en prisión desde junio de 2025. La UCO ha vinculado a esta trama a empresarios del sector de la construcción y de compañías como Acciona, así como a personas del entorno de Cerdán.

En paralelo, crecen las especulaciones sobre un posible acuerdo de colaboración entre Ábalos y la Fiscalía, mientras el exministro sigue realizando declaraciones públicas desde prisión que alimentan nuevas informaciones sobre la trama. El Supremo deberá resolver ahora si admite o no los incidentes de nulidad antes de que la sentencia del caso mascarillas adquiera firmeza, en un proceso que, según fuentes jurídicas, se prevé breve.