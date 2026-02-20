Abierta una investigación por agresión sexual a una menor por parte de otro menor en Vinarós

La Guardia Civil investiga una denuncia de una supuesta agresión sexual de un menor a otra adolescente, también menor de edad y tutelada por parte de la Generalitat Valenciana, en un centro educativo de la localidad castellonense de Vinaròs, según han informado fuentes del instituto armado y de la Conselleria de Servicios Sociales.

Según las mismas fuentes, tras comunicar la menor los hechos y activarse el protocolo correspondiente, la directora del centro de menores en el que vive la chica presentó una denuncia ante la Guardia Civil. La supuesta agresión sexual se habría producido hace unos días en el centro educativo en el que estudia la menor por parte de otro menor.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que la denuncia se ha trasladado a la Fiscalía de Menores.