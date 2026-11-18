Imagen del Campus Auga de la Universidad de Ourense

El Gobierno ha puesto en marcha este miércoles, 18 de noviembre, el portal para solicitar las nuevas becas Luisa de Medrano, unas ayudas de 900 euros al mes destinadas a estudiantes universitarios que quieran cursar parte de sus estudios en otra universidad de España. El programa, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contará con una dotación máxima de 20 millones de euros y podrá beneficiar a hasta 2.300 estudiantes durante el curso 2026-2027.

Estas ayudas recuperan el espíritu de las antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013, y buscan facilitar la movilidad universitaria nacional, especialmente entre aquellos estudiantes que necesitan apoyo económico para afrontar los gastos de alojamiento y desplazamiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la apertura de las solicitudes a través de sus redes sociales. "900 euros al mes para estudiar en otra universidad de España. 400 euros más que las becas de movilidad que eliminó el PP", ha destacado.

¿Cuánto dinero ofrecen las nuevas becas Luisa de Medrano?

Las nuevas becas contemplan una ayuda de 900 euros mensuales por estudiante, cuya cuantía total dependerá de la duración de la estancia en la universidad de destino.

Hasta 8.100 euros para los estudiantes que realicen una estancia durante el curso académico completo.

Hasta 4.500 euros para quienes participen en un programa de movilidad durante un cuatrimestre.

500 euros adicionales en los supuestos que establezca la convocatoria para desplazamientos desde universidades situadas en comunidades autónomas insulares, Ceuta o Melilla.

La cuantía mensual supone un incremento del 80% respecto a las antiguas becas Séneca.

Además, el dinero se abonará directamente a los beneficiarios mediante un único pago anticipado, una vez concedida y aceptada la ayuda. De esta manera, los estudiantes podrán disponer de los recursos económicos desde el inicio de su estancia.

Requisitos para solicitar las becas de 900 euros al mes

Para acceder a las becas Luisa de Medrano será necesario cumplir una serie de condiciones académicas y de movilidad.

Los estudiantes deberán estar matriculados en una universidad española, cursar estudios oficiales de Grado y haber obtenido una plaza en el programa SICUE, el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, gestionado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Haber superado al menos 60 créditos en la universidad de origen.

Estar matriculados en un mínimo de 30 créditos durante el periodo correspondiente.

Tener una nota media igual o superior a 5 puntos .

Realizar la movilidad en una universidad situada en una provincia distinta de la de origen y en una localidad diferente de la de empadronamiento.

La nota media mínima exigida se reduce en un punto y medio respecto a las antiguas ayudas de movilidad.

¿Cómo se seleccionará a los beneficiarios?

El Ministerio tendrá en cuenta diferentes criterios para adjudicar las ayudas entre los solicitantes que cumplan los requisitos.

El principal será el expediente académico, que podrá aportar hasta siete puntos en el proceso de valoración.

También se valorará que la universidad de destino se encuentre en una provincia con menos de tres millones de habitantes y que exista una distancia superior a 300 kilómetros entre el centro universitario de origen y el de destino.

Asimismo, se reservarán 115 becas, equivalentes al 5% del total, para estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Cómo solicitar las becas Luisa de Medrano para el curso 2026-2027

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha habilitado este miércoles el portal para solicitar las ayudas correspondientes al curso 2026-2027.

Para optar a estas becas, los estudiantes deberán contar previamente con una plaza de movilidad SICUE y cumplir las condiciones académicas establecidas en la convocatoria.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que el objetivo de la iniciativa es garantizar que "el talento y el esfuerzo académico podrán desarrollarse sin barreras económicas".

Según ha explicado, el programa pretende ampliar la igualdad de oportunidades, enriquecer la formación universitaria y favorecer el intercambio académico entre diferentes territorios españoles.

Las becas llevan el nombre de Luisa de Medrano, considerada la primera mujer que ocupó una cátedra universitaria en España, en la Universidad de Salamanca en 1508.