La Universidad de Salamanca convoca dos becas de máster de 8.800 euros para castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha convocado dos becas para cursar estudios oficiales de máster durante el curso académico 2026-2027. El programa, denominado Becas Máster CYL 2026, está dirigido a ciudadanos españoles oriundos o procedentes de Castilla y León que residan actualmente en Hispanoamérica y deseen continuar su formación universitaria en esta comunidad autónoma.

Cada persona beneficiaria recibirá una ayuda económica de 8.800 euros, destinada a facilitar el acceso a la educación superior pública y favorecer el retorno a Castilla y León. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 16 de noviembre, incluido, a las 23:59 horas.

Requisitos para acceder a las becas

La convocatoria establece una serie de condiciones obligatorias para participar. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española, ser mayores de 18 años y acreditar su vinculación con Castilla y León, ya sea por nacimiento, por haber residido diez años consecutivos en la comunidad o por ser descendientes de personas que cumplan estas condiciones.

Asimismo, deberán acreditar su residencia en Hispanoamérica mediante la documentación consular correspondiente y disponer de la titulación oficial requerida para acceder al máster elegido.

También será imprescindible estar matriculado en un máster universitario oficial, presencial y de al menos 60 créditos ECTS durante el curso 2026-2027. Entre las obligaciones de los beneficiarios figura el compromiso de residir en Castilla y León durante ese curso académico.

Una ayuda de 8.800 euros por estudiante

La dotación económica prevista para cada becario asciende a 8.800 euros, importe que, según las condiciones facilitadas de la convocatoria, está exento de tributación en el IRPF.

El pago se efectuará en dos fases: un primer abono del 80 % tras la adjudicación definitiva y el 20 % restante una vez acreditada la realización de los estudios correspondientes. Las transferencias se realizarán a una cuenta bancaria de una entidad española de la que el beneficiario sea titular.

Tras recibir el primer pago, los estudiantes deberán cursar las asignaturas con regularidad y presentar una copia de un seguro médico, de deceso y repatriación debidamente abonado. El incumplimiento de esta última obligación puede conllevar la devolución del importe recibido.

El expediente académico y la vinculación con Castilla y León, entre los criterios de selección

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión técnica mediante un sistema de puntuación que tendrá en cuenta el expediente académico, la participación en comunidades castellanas y leonesas en el exterior y la situación económica familiar.

El expediente académico podrá obtener hasta 20 puntos, en función de la nota media de la titulación que permite acceder al máster. La vinculación comunitaria podrá sumar hasta 10 puntos, con un punto por cada año de permanencia ininterrumpida en comunidades, federaciones o confederaciones castellanas y leonesas en el exterior.

Por su parte, la situación económica familiar podrá aportar hasta cuatro puntos. La puntuación máxima se concederá a quienes acrediten una renta familiar igual o inferior a la renta per cápita del país de residencia, con puntuaciones progresivamente menores en los supuestos previstos por las bases.

Cómo presentar la solicitud

Las personas interesadas deberán presentar una única solicitud mediante el formulario normalizado disponible en la página web de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

La documentación podrá registrarse en la sede de la Fundación General, a través del registro electrónico de la Universidad de Salamanca o por los procedimientos admitidos en la legislación del procedimiento administrativo común.

La convocatoria contempla la posibilidad de admitir solicitudes fuera de plazo en circunstancias excepcionales relacionadas con situaciones personales o familiares sobrevenidas, siempre que estén debidamente acreditadas.

Con esta iniciativa, las Becas Máster CYL 2026 buscan facilitar la formación de posgrado de los castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica y promover su vinculación con la comunidad autónoma mediante el acceso a estudios universitarios oficiales en la Universidad de Salamanca.

Plazo de solicitud: hasta el 16 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. Se recomienda consultar las bases oficiales para comprobar la documentación exigida y las condiciones completas de la convocatoria.