El abogado de la denunciante del exDAO critica falta de contacto de Marlaska: "No se dónde está la empatía"

El abogado de la denunciante del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Jorge Piedrafita, ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha contactado con su cliente y se preguntó “dónde está la empatía” del Gobierno hacia las víctimas de este tipo de delitos.

En entrevistas con Onda Cero y Tele 5, Piedrafita señaló que no corresponde a la víctima pedir la dimisión del DAO, sino que debe ser el ministro quien asuma las responsabilidades por los errores cometidos. “Mi teléfono está abierto, puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, que le atenderé muy gustosamente”, recalcó.

El letrado también elogió a la DAO interina, Gema Barroso, por atender a su cliente con “tacto y empatía” y animarla a seguir adelante con el proceso judicial.

Respecto a las declaraciones de Marlaska sobre dimitir si la víctima se sintiera desprotegida, Piedrafita afirmó que trasladar esa presión a la denunciante es “inapropiado” y subrayó que son los altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía y del Ministerio del Interior quienes deben asumir la responsabilidad, sin involucrar a la víctima en decisiones de gestión.

Además, cuestionó que Marlaska pidiera la renuncia del DAO y abriera expediente al comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, en lugar de cesarlos directamente. Finalmente, recordó que durante la baja psicológica de la agente, iniciada en julio de 2025, “nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha llamado” a su cliente y reclamó el cese de los ataques y la transferencia de responsabilidades hacia ella, “que bastante hundida está”.