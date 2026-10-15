Abren nuevo expediente sancionador a Sánchez por hacer partidismo desde Moncloa

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa ofrecida en la Moncloa el pasado 6 de octubre, al día siguiente de convocar los comicios del 29 de noviembre. El árbitro electoral considera que la comparecencia pudo quebrantar la legislación que prohíbe realizar actos con trasfondo partidista recurriendo a medios y recursos públicos.

La intervención bajo la lupa de la JEC se produjo tras el Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos sobre vivienda derogados días antes por el Congreso. El procedimiento responde a una denuncia del Partido Popular, que acusó al presidente de convertir la sede de la Presidencia en "un mitin del PSOE" al presumir de supuestos logros de gestión, descalificar a la oposición y solicitar abiertamente a la ciudadanía "una mayoría parlamentaria más amplia".

Los populares reclamaron también retirar la grabación del portal web de la Moncloa y apercibir a todos los miembros del Gobierno para que frenen este tipo de pronunciamientos en periodo preelectoral. En su resolución, la JEC deja fuera del expediente la declaración institucional del 5 de octubre —cuando Sánchez anunció la disolución de las Cortes alertando contra "la ola ultraderechista"— al no estar aún en vigor el decreto de convocatoria, pero censura con dureza que el Ejecutivo continuase difundiendo el vídeo en canales oficiales una vez activado el calendario electoral.

Con esta causa, Sánchez acumula ya cinco expedientes sancionadores del organismo arbitral y multas que alcanzan los 6.600 euros por quebrar el principio de neutralidad que marca la LOREG.

La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en 2020 por conceder una entrevista televisiva desde la Moncloa en periodo electoral. Tres años después, en octubre de 2023, sumó una multa de 2.200 euros por declaraciones de tinte electoralista tras un Consejo Europeo en Bruselas. La lista de resoluciones en contra se amplió en 2024 tras respaldar a Salvador Illa en un acto oficial durante la campaña de las elecciones catalanas y al cargar contra los acuerdos entre PP y Vox en el marco de los comicios autonómicos de Extremadura.