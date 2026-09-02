Abren diligencias contra el delegado del Gobierno en Ceuta por no actuar ante los avisos del CNI

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias por su presunta actuación ante la crisis migratoria de finales de julio.

La denuncia sostiene que el delegado habría tenido conocimiento, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de informaciones sobre posibles movimientos de inmigrantes hacia Ceuta y que, pese a ello, no habría adoptado medidas para impedir la entrada masiva. Manos Limpias atribuye a Pérez un posible delito de prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave.

A esta iniciativa judicial se ha sumado Hazte Oír, que ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno y ha solicitado personarse en la causa. La organización pide investigar, además, posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave, extendiendo la responsabilidad a otras autoridades y funcionarios que pudieran estar implicados.

El propio Pérez negó ayer haber recibido información que alertase de lo ocurrido. Según sus declaraciones, “no existía ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó”, y aseguró que la apertura de las diligencias permitirá explicar ante la Justicia qué información manejaba la Delegación y qué actuaciones se llevaron a cabo.

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La Policía investiga el papel de agentes marroquíes

La apertura de estas diligencias coincide con la polémica generada por un informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta. El documento atribuye a agentes marroquíes la planificación de la operación y sostiene que los migrantes fueron guiados por gendarmes marroquíes bajo las órdenes de agentes de paisano, según la información difundida por varios medios.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, se reunió este miércoles de urgencia con el comisario responsable de Extranjería y Fronteras que participó en la elaboración del informe, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitase explicaciones sobre su contenido.

Mientras tanto, el Gobierno ha pedido “máxima cautela” y ha asegurado que está analizando la información antes de pronunciarse sobre el supuesto papel de Marruecos en la crisis.