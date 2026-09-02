Marlaska reclama explicaciones a la Policía por un informe que señala a Marruecos en la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al director general de la Policía, Francisco Pardo, que verifique "a la mayor brevedad" un informe que atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes un papel en la entrada masiva de migrantes en Ceuta registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha informado Interior, Marlaska ha remitido una carta a Pardo para que le comunique "la veracidad" del documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría remitido a la Audiencia Nacional.

Según adelantó El Español, el informe señala que la llegada masiva de migrantes habría sido guiada por gendarmes marroquíes bajo las órdenes de agentes de paisano, aunque apunta a que el objetivo de esta actuación sería distinto al migratorio.

Marlaska pregunta cuándo conoció la Policía el informe

En caso de confirmarse la autenticidad del documento, el ministro reclama conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información. Marlaska considera este extremo "esencial" para determinar las decisiones que debe adoptar el Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta.

Interior señala que esta información debería haberse trasladado de inmediato a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, al mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al resto de organismos con competencias en materia de seguridad.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Marlaska han desvinculado hasta ahora a Marruecos de la crisis migratoria de Ceuta, que han relacionado con bulos difundidos en redes sociales, mafias y el papel de Rusia e Israel.

El Gobierno también ha sostenido que ni el CNI ni otros servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertaron previamente de la entrada masiva, sino que recibieron informes de situación similares a los de años anteriores.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón había solicitado el pasado 3 de agosto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para determinar si la crisis respondía a la actuación coordinada de un grupo criminal. También pidió información al Servicio de Información de la Guardia Civil para conocer si había recibido alguna alerta sobre la entrada masiva en los días previos.