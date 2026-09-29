La acampada de Sol enfrenta a Almeida con la Delegación del Gobierno

La Puerta del Sol se convirtió en el escenario de un nuevo choque entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno. Mientras cientos de personas mantienen desde el sábado una acampada para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reclamó que se levante el campamento y anunció que estudia incluso acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Almeida arrancó la jornada acusando a Martín de no haber actuado para impedir que la manifestación del sábado terminase en una acampada. Según su versión, la Policía Municipal pidió ayuda a la Policía Nacional y recibió como respuesta instrucciones de no intervenir. El alcalde aseguró que los agentes nacionales únicamente estacionaron dos furgonetas durante cuatro minutos frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad y después se marcharon.

El regidor madrileño defendió que la situación corresponde a la Delegación del Gobierno y recordó el precedente del 15M. “Quien la levanta es la Delegación del Gobierno, lo cual ya es una prueba de quién es la competencia”, señaló. Almeida advirtió además de que el Ayuntamiento no piensa permanecer pasivo: “No queremos quedarnos de brazos cruzados y estamos estudiando las diferentes alternativas en caso de que esto se prolongue en el tiempo”. Horas después, el alcalde endureció todavía más su posición. Anunció que el Ayuntamiento estudia “opciones legales para proceder contra el delegado” si considera que Francisco Martín continúa rehuyendo sus competencias. Almeida insistió en que se trata de “una cuestión de orden público” y reclamó directamente que la Delegación “levante la acampada en la Puerta del Sol”.

Protesta pacífica

La respuesta del delegado del Gobierno llegó desde el acto de apertura del año judicial. Martín defendió que la acampada se desarrolla sin incidentes y rechazó la necesidad de intervenir policialmente para desalojarla. “Se está desarrollando una acampada reivindicativa, pero absolutamente pacífica”, afirmó. Según el delegado, en estas circunstancias la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “velar por la seguridad ciudadana”, algo que, aseguró, están haciendo y seguirán haciendo mientras sea necesario. Martín respondió también directamente a las acusaciones de Almeida. Frente a la denuncia de una supuesta dejación de funciones, replicó: “Me parece hasta obsceno escuchar algo así del alcalde de Madrid”.